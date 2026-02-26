Goal.com
Francesco Renga Sanremo 2026Getty Images
Francesco Schirru

Scaletta terza serata Sanremo, ordine di oggi e a che ora cantano i 15 in gara: da Arisa a Renga

Gli orari e i cantanti di oggi al Festival di Sanremo, stasera i 15 Campioni restanti. Di scena anche la finale delle Nuove Proposte che chiuderà la serata odierna.

  • A CHE ORA COMINCIA E FINISCE SANREMO STASERA

    La diretta sulla Rai, in particolare su Rai 1, comincerà alle 20:40, mentre la chiusura del live di Sanremo è previsto intorno all'una di notte.

    La scaletta della serata odierna prevede che si esibiscano prima i 15 Campioni, dunque le due Nuove Proposte.

  • I 15 CANTANTI IN GARA OGGI

    Arisa – Magica favola

    Eddie Brock – Avvoltoi

    Francesco Renga – Il meglio di me

    Leo Gassmann – Naturale

    Luchè – Labirinto

    Malika Ayane – Animali notturni

    Mara Sattei – Le cose che non sai di me

    Maria Antonietta&Colombre – La felicità e basta

    Michele Bravi – Prima o poi

    Raf – Ora e per sempre

    Sayf – Tu mi piaci tanto

    Sal Da Vinci – Per sempre si

    Samurai Jay – Ossessione

    Serena Brancale – Qui con me

    Tredici Pietro – Uomo che cade

  • SCALETTA E ORARI

    Gli orari e la scaletta del Festival saranno svelati nelle prossime ore: i 15 Campioni di oggi saliranno sul palco dell'Ariston di Sanremo dalle 20:40 in avanti, mentre la finale delle Nuove Proposte tra Angelica Bove con il brano Mattone e Nicolò Filippucci con il brano Laguna chiuderà la serata di stasera.

  • LA CLASSIFICA DOPO LE PRIME DUE SERATE

    Al termine della seconda serata è stata svelata la classifica provvisoria con la top 5, come di consueto però non in ordine preciso, ma sparso.

    • Tommaso Paradiso
    • LDA & AKA 7even
    • Nayt
    • Fedez e Masini
    • Ermal Meta
