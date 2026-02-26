Scaletta terza serata Sanremo, ordine di oggi e a che ora cantano i 15 in gara: da Arisa a Renga
A CHE ORA COMINCIA E FINISCE SANREMO STASERA
La diretta sulla Rai, in particolare su Rai 1, comincerà alle 20:40, mentre la chiusura del live di Sanremo è previsto intorno all'una di notte.
La scaletta della serata odierna prevede che si esibiscano prima i 15 Campioni, dunque le due Nuove Proposte.
I 15 CANTANTI IN GARA OGGI
Arisa – Magica favola
Eddie Brock – Avvoltoi
Francesco Renga – Il meglio di me
Leo Gassmann – Naturale
Luchè – Labirinto
Malika Ayane – Animali notturni
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Maria Antonietta&Colombre – La felicità e basta
Michele Bravi – Prima o poi
Raf – Ora e per sempre
Sayf – Tu mi piaci tanto
Sal Da Vinci – Per sempre si
Samurai Jay – Ossessione
Serena Brancale – Qui con me
Tredici Pietro – Uomo che cade
- PubblicitàPubblicità
SCALETTA E ORARI
Gli orari e la scaletta del Festival saranno svelati nelle prossime ore: i 15 Campioni di oggi saliranno sul palco dell'Ariston di Sanremo dalle 20:40 in avanti, mentre la finale delle Nuove Proposte tra Angelica Bove con il brano Mattone e Nicolò Filippucci con il brano Laguna chiuderà la serata di stasera.
LA CLASSIFICA DOPO LE PRIME DUE SERATE
Al termine della seconda serata è stata svelata la classifica provvisoria con la top 5, come di consueto però non in ordine preciso, ma sparso.
- Tommaso Paradiso
- LDA & AKA 7even
- Nayt
- Fedez e Masini
- Ermal Meta
- PubblicitàPubblicità