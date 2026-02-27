Goal.com
Fedez Masini Sanremo 2026Getty Images
Francesco Schirru

Scaletta serata cover Sanremo: oggi quarta giornata e duetti, gli orari dei 30 cantanti

Fedez, Renga, Sayf, Arisa, Sal Da Vinci, Luchè e tutti gli altri Campioni di Sanremo 2026 sul palco dell'Ariston questa sera: la scaletta completa della quarta serata.

Sanremo è arrivato alla quarta serata: stasera i duetti e le cover, con i trenta Campioni in casa sul palco dell'Ariston per provare a salire in classifica. 

Chi si esibisce tra le 20:40 e l'1:06 del mattino? Vediamo tutti gli orari e i cantanti scelti dai big in gara.

  • ELETTRA LAMBORGHINI-LAS KETCHUP: COVER E ORARIO

    • Cover: Asereje
    • Ore: 20.51
  • EDDIE BROCK-FABRIZIO MORO: COVER E ORARIO

    • Cover: Portami Via
    • Ore: 20.57
  • MARA SATTEI-MECNA: COVER E ORARIO

    • Cover: L'ultimo bacio
    • Ore: 21.11

  • PATTY PRAVO-TIMOFEJ ANDRIJASHENKO: COVER E ORARIO

    • Cover: Ti lascio una canzone
    • Ore: 21.18
  • LEVANTE-GAIA: COVER E ORARIO

    • Cover: I maschi
    • Ore: 21.27

  • MALIKAY AYANE-CLAUDIO SANTAMARIA: COVER E ORARIO

    • Cover: Mi sei scoppiato dentro il cuore
    • Ore: 21.33
  • BAMBOLE DI PEZZA-CRISTINA D'AVENA: COVER E ORARIO

    • Cover: Occhi di gatto
    • Ore: 21.44

  • DARGEN D'AMICO-PUPO E FABRIZIO BOSSO: COVER E ORARIO

    • Cover: Su di noi
    • Ore: 21.50
  • TOMMASO PARADISO-STADIO: COVER E ORARIO

    • Cover: L'ultima luna
    • Ore: 21.56

  • MICHELE BRAVI-FIORELLA MANNOIA: COVER E ORARIO

    • Cover: Domani è un altro giorno
    • Ore: 22.02
  • TREDICI PIETRO-GALEFFI, FUDASCA E BAND: COVER E ORARIO

    • Cover: Vita
    • Ore: 22.11

  • MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE-BRUNORI SAS: COVER E ORARIO

    • Cover: Il mondo
    • Ore: 22.18
  • FULMINACCI-FRANCESCO FAGNANI: COVER E ORARIO

    • Cover: Parole parole
    • Ore: 22.26

  • LDA&AKA 7EVEN-TULLIO DE PISCOPO: COVER E ORARIO

    • Cover: Andamento lento
    • Ore: 22.37
  • RAF-THE KOLORS: COVER E ORARIO

    • Cover: The Riddle
    • Ore: 22.49

  • JAX-LIGERA COUNTY FAM: COVER E ORARIO

    • Cover: E la vita, la vita
    • Ore: 23.00
  • DITONELLAPIAGA-TONYPITONY: COVER E ORARIO

    • Cover: The lady is a tramp
    • Ore: 23.08

  • ENRICO NIGIOTTI-ALFA: COVER E ORARIO

    • Cover: En e xanax
    • Ore: 23.17
  • SERENA BRANCALE-GREGORY PORTER&DELIA: COVER E ORARIO

    • Cover: Besame mucho
    • Ore: 23.29

  • SAYF-ALEX BRITTI&MARIO BIONDI: COVER E ORARIO

    • Cover: Hit the road Jack
    • Ore: 23.47
  • FRANCESCO RENGA-GIUSY FERRERI: COVER E ORARIO

    • Cover: Ragazzo solo, ragazza sola
    • Ore: 23.53

  • ARISA-CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA: COVER E ORARIO

    • Cover: Quello che le donne non dicono
    • Ore: 00.00
  • SAMURAY JACK-BELEN & ROY PACI: COVER E ORARIO

    • Cover: Baila morena
    • Ore: 00.06

  • SAL DA VINCI-MICHELE ZARRILLO: COVER E ORARIO

    • Cover: Cinque giorni
    • Ore: 00.15
  • FEDEZ&MASINI-HAUSER: COVER E ORARIO

    • Cover: Meravigliosa creatura
    • Ore: 00.21

  • ERMAL META-DARDUST: COVER E ORARIO

    • Cover: Golden hour
    • Ore: 00.34
  • NAYT-JOAN THIELE: COVER E ORARIO

    • Cover: La canzone dell'amore perduto
    • Ore: 00.40

  • LUCHÈ-GIANLUCA GRIGNANI: COVER E ORARIO

    • Cover: Falco a metà
    • Ore: 00.50
  • CHIELLO: COVER E ORARIO

    • Cover: Mi sono innamorato di te
    • Ore: 1:00

  • LEO GASMANN CON AIELLO: COVER E ORARIO

    • Cover: Era già tutto previsto
    • Ore: 1.06
