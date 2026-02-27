Getty Images
Scaletta serata cover Sanremo: oggi quarta giornata e duetti, gli orari dei 30 cantanti
Fedez, Renga, Sayf, Arisa, Sal Da Vinci, Luchè e tutti gli altri Campioni di Sanremo 2026 sul palco dell'Ariston questa sera: la scaletta completa della quarta serata.
Sanremo è arrivato alla quarta serata: stasera i duetti e le cover, con i trenta Campioni in casa sul palco dell'Ariston per provare a salire in classifica.
Chi si esibisce tra le 20:40 e l'1:06 del mattino? Vediamo tutti gli orari e i cantanti scelti dai big in gara.
ELETTRA LAMBORGHINI-LAS KETCHUP: COVER E ORARIO
EDDIE BROCK-FABRIZIO MORO: COVER E ORARIO
- Cover: Portami Via
- Ore: 20.57
MARA SATTEI-MECNA: COVER E ORARIO
- Cover: L'ultimo bacio
- Ore: 21.11
PATTY PRAVO-TIMOFEJ ANDRIJASHENKO: COVER E ORARIO
- Cover: Ti lascio una canzone
- Ore: 21.18
LEVANTE-GAIA: COVER E ORARIO
- Cover: I maschi
- Ore: 21.27
MALIKAY AYANE-CLAUDIO SANTAMARIA: COVER E ORARIO
- Cover: Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Ore: 21.33
BAMBOLE DI PEZZA-CRISTINA D'AVENA: COVER E ORARIO
- Cover: Occhi di gatto
- Ore: 21.44
DARGEN D'AMICO-PUPO E FABRIZIO BOSSO: COVER E ORARIO
- Cover: Su di noi
- Ore: 21.50
TOMMASO PARADISO-STADIO: COVER E ORARIO
- Cover: L'ultima luna
- Ore: 21.56
MICHELE BRAVI-FIORELLA MANNOIA: COVER E ORARIO
- Cover: Domani è un altro giorno
- Ore: 22.02
TREDICI PIETRO-GALEFFI, FUDASCA E BAND: COVER E ORARIO
MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE-BRUNORI SAS: COVER E ORARIO
- Cover: Il mondo
- Ore: 22.18
FULMINACCI-FRANCESCO FAGNANI: COVER E ORARIO
- Cover: Parole parole
- Ore: 22.26
LDA&AKA 7EVEN-TULLIO DE PISCOPO: COVER E ORARIO
- Cover: Andamento lento
- Ore: 22.37
RAF-THE KOLORS: COVER E ORARIO
- Cover: The Riddle
- Ore: 22.49
JAX-LIGERA COUNTY FAM: COVER E ORARIO
- Cover: E la vita, la vita
- Ore: 23.00
DITONELLAPIAGA-TONYPITONY: COVER E ORARIO
- Cover: The lady is a tramp
- Ore: 23.08
ENRICO NIGIOTTI-ALFA: COVER E ORARIO
- Cover: En e xanax
- Ore: 23.17
SERENA BRANCALE-GREGORY PORTER&DELIA: COVER E ORARIO
- Cover: Besame mucho
- Ore: 23.29
SAYF-ALEX BRITTI&MARIO BIONDI: COVER E ORARIO
- Cover: Hit the road Jack
- Ore: 23.47
FRANCESCO RENGA-GIUSY FERRERI: COVER E ORARIO
- Cover: Ragazzo solo, ragazza sola
- Ore: 23.53
ARISA-CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA: COVER E ORARIO
- Cover: Quello che le donne non dicono
- Ore: 00.00
SAMURAY JACK-BELEN & ROY PACI: COVER E ORARIO
- Cover: Baila morena
- Ore: 00.06
SAL DA VINCI-MICHELE ZARRILLO: COVER E ORARIO
- Cover: Cinque giorni
- Ore: 00.15
FEDEZ&MASINI-HAUSER: COVER E ORARIO
- Cover: Meravigliosa creatura
- Ore: 00.21
ERMAL META-DARDUST: COVER E ORARIO
- Cover: Golden hour
- Ore: 00.34
NAYT-JOAN THIELE: COVER E ORARIO
- Cover: La canzone dell'amore perduto
- Ore: 00.40
LUCHÈ-GIANLUCA GRIGNANI: COVER E ORARIO
- Cover: Falco a metà
- Ore: 00.50
CHIELLO: COVER E ORARIO
- Cover: Mi sono innamorato di te
- Ore: 1:00
LEO GASMANN CON AIELLO: COVER E ORARIO
- Cover: Era già tutto previsto
- Ore: 1.06