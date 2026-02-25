Scaletta seconda serata Sanremo, gli orari dei cantanti dalle 20:40 all'1: prima le Nuove proposte
SCALETTA E ORARI DEI 15 CAMPIONI IN GARA
I 15 cantanti in gara quest'oggi verranno annunciati in mattinata, alle 12:00 circa.
Dopo la rivelazione dei cantanti in scena questa sera, nel primo pomeriggio arriverà anche la scaletta con l'ordine di uscita dei 'Campioni' previsti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026.
GLI ORARI DELLA SECONDA SERATA
Dalle 20:40 di oggi comincia la seconda serata del Festival di Sanremo, con le Nuove Proposte sul palco per prime.
I quattro in gara, ovvero Angelica Bove, Nicolò Filippucci, il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, si sfideranno in due semifinali, mentre la finale per eleggere la miglior nuova proposta è prevista domani, giovedì 26 febbraio.
Le semifinali delle Nuove Proposte sono previste tra 20:49 e le 21:02 circa, mentre i quindici Campioni in gara si esibiranno dalle 21:30 alle 00:40 circa.
LA CONCLUSIONE DELLA SECONDA SERATA
La seconda serata di Sanremo 2026 si concluderà all'1:00 di notte circa, con l'ultima parte della diretta che vedrà Carlo Conti e i suoi co-conduttori dare il collegamento al dopo-Festival e annunciare la classifica provvisoria.
Rispetto alla prima serata, nella seconda, odierna, la classifica di Sanremo viene creata a metà tra il televoto del pubblico da casa e i voti della giuria radio.
LA CLASSIFICA DI SANREMO 2026
Come da regolamento, al termine della prima serata sono stati annunciati gli artisti presenti nella top 5 della classifica, senza però specificare la loro esatta posizione.
La classifica provvisoria di Sanremo 2026 vede nelle prime cinque posizioni, ma non in ordine, Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e il duo Fedez/Marco Masini.
