Saul va in Turchia, accordo col Trabzonspor: addio all'Atletico Madrid dopo quasi un ventennio

17 anni dopo essere entrato nelle giovanili biancorosse, Saul Niguez dice addio all'Atletico: pronto un contratto di 4 anni col Trabzonspor.

Vedere Saul Niguez sfoggiare una maglia diversa da quella dell'Atletico Madrid, negli ultimi anni, è diventato quasi una consuetudine: prima il mancino ha vestito quella del Chelsea, quindi quella del Siviglia.

Per la terza volta nella propria carriera da professionista, Saul giocherà ora lontano dall'Atletico: al Trabzonspor, in Turchia. Accordo trovato, firma e ufficialità in arrivo nei prossimi giorni.

La differenza rispetto alle due precedenti esperienze a Londra e Siviglia è però nitida: non si tratterà di un trasferimento in prestito, bensì a titolo definitivo. E dunque, in pratica, nella Madrid biancorossa si chiuderà un'era.