Sassuolo-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Berardi trascinatore, Pinamonti cinico, Laurienté ispirato, Bowie timido e Niasse ingenuo

La giornata numero 26 del campionato di Serie A si apre con la netta e schiacciante vittoria del Sassuolo ai danni del Verona. I neroverdi centrano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Udine, nonché la quarta nelle ultime cinque, mentre per gli scaligeri è sempre più notte fonda: ultimo posto con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti.

Alla squadra di Fabio Grosso sono bastati poco meno di quarantacinque minuti per archiviare una pratica di fatto mai in discussione: a sbloccare il match ci ha pensato Andrea Pinamonti, al secondo centro consecutivo, e abile a insaccare su sapiente scarico. Prima dell'intervallo, invece, fa tutto Domenico Berardi: il capitano neroverde si procura un calcio di rigore (ingenuità di Niasse), se lo fa respingere da Montipò ma sulla ribattuta del portiere veronese insacca di prima intenzione il pallone che chiude la gara.

Nella ripresa, il Verona continua ad essere assente ingiustificato e il numero 10 del Sassuolo decide di mettersi in proprio per porre il punto esclamativo sul match: palla nello spazio di Laurienté e Berardi, al cospetto di Montipò, non sbaglia con il sinistro e griffa il definitivo 3-0. Il Sassuolo sale a quota 35 punti e, almeno per una notte, si porta in solitaria all'ottavo posto.