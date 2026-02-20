Goal.com
Berardi SassuoloGetty Images
Michael Di Chiaro

Sassuolo-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Berardi trascinatore, Pinamonti cinico, Laurienté ispirato, Bowie timido e Niasse ingenuo

L'ex attaccante dell'Inter sblocca la partita, poi si scatena il capitano: si procura un rigore, lo sbaglia ma segna sulla respinta di Montipò. Nella ripresa è ancora lui a mettere il punto esclamativo.

La giornata numero 26 del campionato di Serie A si apre con la netta e schiacciante vittoria del Sassuolo ai danni del Verona. I neroverdi centrano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Udine, nonché la quarta nelle ultime cinque, mentre per gli scaligeri è sempre più notte fonda: ultimo posto con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti.

Alla squadra di Fabio Grosso sono bastati poco meno di quarantacinque minuti per archiviare una pratica di fatto mai in discussione: a sbloccare il match ci ha pensato Andrea Pinamonti, al secondo centro consecutivo, e abile a insaccare su sapiente scarico. Prima dell'intervallo, invece, fa tutto Domenico Berardi: il capitano neroverde si procura un calcio di rigore (ingenuità di Niasse), se lo fa respingere da Montipò ma sulla ribattuta del portiere veronese insacca di prima intenzione il pallone che chiude la gara.

Nella ripresa, il Verona continua ad essere assente ingiustificato e il numero 10 del Sassuolo decide di mettersi in proprio per porre il punto esclamativo sul match: palla nello spazio di Laurienté e Berardi, al cospetto di Montipò, non sbaglia con il sinistro e griffa il definitivo 3-0. Il Sassuolo sale a quota 35 punti e, almeno per una notte, si porta in solitaria all'ottavo posto.

  • PAGELLE SASSUOLO

    Berardi protagonista assoluto nella notte del Mapei: fa tutto lui, nel bene e nel male, nel giro di pochi secondi. Si procura un rigore, se lo fa parare ma poi segna sulla ribattuta. Nella ripresa mette il punto esclamativo griffando la doppietta personale. A sbloccare il match è però Pinamonti (7), al secondo centro consecutivo. I bomber neroverdi, però, devono ringraziare anche l'ispiratissimo Laurienté (7), autore di due assist.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Coulibaly 5.5 (36' Romagna 6), Walukiewicz 6.5 (89' Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Ulisses 6; Thorstvedt 6, Lipani 6, Koné 6 (73' Iannoni 6); Berardi 7.5, Pinamonti 7 (72' Nzola 6), Laurienté 7 (73' Fadera 6). All. Grosso.

  • PAGELLE VERONA

    Montipò (6.5) è il migliore dei suoi con un rigore parato e tre goal incassati: emblematico. Disastroso Niasse che provoca ingenuamente il rigore del 2-0. Sciocchezza di Al-Musrati che si fa espellere sul 3-0. La coppia d'attacco Bowie (5)-Sarr (5) non graffia mai

    HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 5.5, Nelsson 5, Edmundsson 5; Bradaric 5.5 (73' Oyegoke sv), Niasse 5, Al-Musrati 4.5, Harroui 5.5 (82' Suslov sv), Frese 6; Bowie 5 (82' Vermesan sv), Sarr 5 (72' Mosquera 6)

  • TABELLINO SASSUOLO-VERONA

    SASSUOLO-VERONA 3-0

    Marcatori: 40' Pinamonti, 44' Berardi, 62' Berardi

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (36' Romagna), Walukiewicz  (89' Pedro Felipe), Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné (73' Iannoni); Berardi, Pinamonti (72' Nzola), Laurienté (73' Fadera). All. Grosso.

    HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric (73' Oyegoke), Niasse, Al-Musrati, Harroui (82' Suslov), Frese; Bowie (82' Vermesan), Sarr (72' Mosquera). All. Sammarco.

    Arbitro: Marinelli

    Ammoniti: Coulibaly, Edmundsson, Walukiewicz

    Espulso: Al Musrati per doppia ammonizione

    Note: al 40' Montipò respinge il rigore di Berardi


