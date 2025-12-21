Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vlasic Sassuolo TorinoGetty Images
Claudio D'Amato

Sassuolo-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Vlasic di rigore, Maripan e Tameze insuperabili, male Doig, Simeone dà la scossa

Un rigore di Vlasic regala al Torino la seconda vittoria consecutiva: partita caratterizzata da tanti errori, a deciderla è il penalty del croato nella ripresa.

Pubblicità

Il Torino comincia ad ingranare.

Seconda vittoria di fila per i granata, che sbancano il Mapei Stadium mandando ko il Sassuolo con un rigore di Vlasic al 58'.

Match caratterizzato da tanti errori in zona goal che trova nel Cholito Simeone - subentrato nella ripresa - l'uomo della provvidenza granata: dribbling secco in area su Doig e fallo del terzino, che consente al 10 di Baroni di presentarsi dal dischetto e consegnargli 3 punti che migliorano classifica e morale. 

Gli ospiti un penalty l'avevano conquistato anche nel primo tempo (intervento - sempre - di Doig su Adams), ma l'arbitro Calzavara - al debutto in A - in sinergia col VAR ha revocato la decisione per un precedente fallo a centrocampo commesso da Tameze su Matic.

La squadra di Grosso dal canto suo ci prova incappando però nella giornata negativa di alcuni singoli, venendo tenuta a galla da un Muric rivelatosi col passar dei minuti un'autentica saracinesca.

Il Toro va, Sassuolo si ferma ma può continuare a guardare con orgoglio un trend complessivo ben oltre le attese. 

  • PAGELLE SASSUOLO

    Pomeriggio da incubo per Doig (4,5), Muric (6,5) riscatta con parate super l'errore che ha scaturito il penalty revocato al Toro, Cheddira (5) sterile, Volpato (6,5) prova ad accendere la luce, Laurienté (6) a corrente alternata.

    VOTI SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 4,5; Vranckx 5,5 (63' Lipani 5,5), Matic 5,5 (78' Candé sv), Koné 6; Volpato 6,5 (78' Fadera sv), Cheddira 5 (63' Moro 5,5), Laurienté 6 (78' Pierini sv). All. Grosso.

    • Pubblicità

  • PAGELLE TORINO

    Simeone entra e si procura il rigore (6,5), Vlasic glaciale e con qualità (7), Maripan e Tameze granitici (7 e 7), bene anche Adams (6,5), mentre Zapata spreca ed appare in ritardo (5). Ngonge (5) nel recupero si divora lo 0-2.

    VOTI TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Tameze 7 (88' Biraghi sv), Maripan 7, Ismajli 6; Pedersen 6,5, Asllani 6 (88' Casadei sv), Gineitis 6,5 (58' Ilic 6), Lazaro 5,5; Vlasic 7; Adams 6,5 (85' Ngonge 5), Zapata 5 (58' Simeone 6,5). All. Baroni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO SASSUOLO-TORINO

    SASSUOLO-TORINO 0-1

    Marcatori: 66' Vlasic

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 4,5; Vranckx 5,5 (63' Lipani 5,5), Matic 5,5 (78' Candé sv), Koné 6; Volpato 6,5 (78' Fadera sv), Cheddira 5 (63' Moro 5,5), Laurienté 6 (78' Pierini sv). All. Grosso.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Tameze 7 (88' Biraghi sv), Maripan 7, Ismajli 6; Pedersen 6,5, Asllani 6 (88' Casadei sv), Gineitis 6,5 (58' Ilic 6), Lazaro 5,5; Vlasic 7; Adams 6,5 (85' Ngonge 5), Zapata 5 (58' Simeone 6,5). All. Baroni.

    Arbitro: Calzavara

    Ammoniti: Matic (S), Walukiewicz (S), Ilic (T), Idzes (S)

    Espulsi: nessuno

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0