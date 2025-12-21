Sassuolo-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Vlasic di rigore, Maripan e Tameze insuperabili, male Doig, Simeone dà la scossa

Simeone entra e si procura il rigore (6,5), Vlasic glaciale e con qualità (7), Maripan e Tameze granitici (7 e 7), bene anche Adams (6,5), mentre Zapata spreca ed appare in ritardo (5). Ngonge (5) nel recupero si divora lo 0-2.

VOTI TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Tameze 7 (88' Biraghi sv), Maripan 7, Ismajli 6; Pedersen 6,5, Asllani 6 (88' Casadei sv), Gineitis 6,5 (58' Ilic 6), Lazaro 5,5; Vlasic 7; Adams 6,5 (85' Ngonge 5), Zapata 5 (58' Simeone 6,5). All. Baroni.