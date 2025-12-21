Sassuolo-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Vlasic di rigore, Maripan e Tameze insuperabili, male Doig, Simeone dà la scossa

Il Torino comincia ad ingranare.
Seconda vittoria di fila per i granata, che sbancano il Mapei Stadium mandando ko il Sassuolo con un rigore di Vlasic al 58'.
Match caratterizzato da tanti errori in zona goal che trova nel Cholito Simeone - subentrato nella ripresa - l'uomo della provvidenza granata: dribbling secco in area su Doig e fallo del terzino, che consente al 10 di Baroni di presentarsi dal dischetto e consegnargli 3 punti che migliorano classifica e morale.
Gli ospiti un penalty l'avevano conquistato anche nel primo tempo (intervento - sempre - di Doig su Adams), ma l'arbitro Calzavara - al debutto in A - in sinergia col VAR ha revocato la decisione per un precedente fallo a centrocampo commesso da Tameze su Matic.
La squadra di Grosso dal canto suo ci prova incappando però nella giornata negativa di alcuni singoli, venendo tenuta a galla da un Muric rivelatosi col passar dei minuti un'autentica saracinesca.
Il Toro va, Sassuolo si ferma ma può continuare a guardare con orgoglio un trend complessivo ben oltre le attese.