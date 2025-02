Sassuolo-Pisa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella 28a giornata di Serie B c'è il big match tra Sassuolo e Pisa: sfida tra le squadre che stanno dominando il campionato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sassuolo-Pisa è una partita che ha il sapore della Serie A: le due squadre, attualmente prima e seconda in classifica, si affrontano nella ventottesima giornata del campionato di Serie B.

Un campionato quasi perfetto per il Sassuolo che guida la Serie B con 62 punti, seguito proprio dal Pisa allenato da Filippo Inzaghi, che è distante cinque punti, a quota 57, sopra di sette lunghezze rispetto alla terza in classifica, lo Spezia.

Per i neroverdi guidati da Fabio Grosso la chance di allungare ancora di più. Sfida non solo tra le prime due della classe ma anche in panchina tra due ex Campioni del Mondo.