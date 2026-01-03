Pubblicità
US Sassuolo Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Sassuolo-Parma 1-1, pagelle e tabellino: Pellegrino risponde a Thorstvedt, parità nel derby emiliano

Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Parma: al Mapei succede tutto nel primo tempo con Pellegrino che risponde al vantaggio di Thorstvedt.

Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Parma. Un derby combattuto e giocato a viso aperto dalle due squadre, che fino alla fine prova a vincere la partita ma devono accontentarsi di un punto a testa.

Primo tempo pirotecnico al Mapei Stadium, con le due squadre che si danno subito battaglia e vanno in goal nella prima frazione.

A sbloccare il risultato è Thorstvedt con un colpo di testa a incrociare sul cross da destra di Walukiewicz. La rete dà coraggio al Sassuolo, che nel momento migliore viene colpito dal Parma. 

Circati ruba il pallone in uscita ai neroverde, con la sfera che finisce tra i piedi di Pellegrino. L’attaccante argentino punta la porta e lascia partire un sinistro potente che termina la sua corsa nell’angolino alla destra di Muric.

Nel secondo tempo la partita continua a regalare emozioni: Muric salva su Pellegrinop, Doig viene fermato dal palo. Nel finale la chance più grossa è per il Parma con la punizione di Estevez che per poco non batte Muric.

  • PAGELLE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 6.5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6.5 (85' Candé sv); Lipani 5.5 (59' Koné 6), Matic 6, Thorstvedt 7; Fadera 5.5 (79' Cheddira 6), Pinamonti 5.5 (85' Moro sv), Laurienté 6 (85' Pierini sv). All. Grosso

  • PAGELLE PARMA

    PARMA (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6 (78′ Britschgi sv), Circati 6.5, Valenti 5.5; Oristanio 5.5 (70' Almqvist 6), Keita 6.5, Bernabé 6, Sorensen 6, Valeri 6; Ondrejka 6 (69' st Estevez 6), Pellegrino 7. All. Cuesta

  • TABELLINO PAGELLE SASSUOLO-PARMA

    Marcatori: 12' Thorstvedt (S), 24' Pellegrini (P)

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 6.5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6.5 (85' Candé sv); Lipani 5.5 (59' Koné 6), Matic 6, Thorstvedt 7; Fadera 5.5 (79' Cheddira 6), Pinamonti 5.5 (85' Moro sv), Laurienté 6 (85' Pierini sv). All. Grosso

    PARMA (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6 (78′ Britschgi sv), Circati 6.5, Valenti 5.5; Oristanio 5.5 (70' Almqvist 6), Keita 6.5, Bernabé 6, Sorensen 6, Valeri 6; Ondrejka 6 (69' st Estevez 6), Pellegrino 7. All. Cuesta

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Matic (S), Circati (P), Walukiewicz (S)

    Espulsi: nessuno

0