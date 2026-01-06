Pubblicità
David Sassuolo Juventus Serie AGetty Images
Michael Di Chiaro

Sassuolo-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: ecco la nascita di David, Idzes e Muharemovic distruggono Grosso

Goal e assist per Jonathan David dopo le polemiche per il rigore sbagliato contro il Lecce. Difesa del Sassuolo horror, ottima prova per il centrocampo della Juventus.

La Juventus riparte dopo il pari contro il Lecce. A Sassuolo arriva una vittoria convincente per 3-0, chiuso da quel David attaccato in lungo e in largo dopo il rigore sbagliato nel precedente turno di campionato. Il quinto risultato utile di fila è fondamentale dopo i successi di tutte le altre big nell'ultima giornata: Milan, Inter, Napoli, Atalanta e Como hanno ottenuto i tre punti, con il Bologna come unica k.o. La Roma è allo stesso tempo ripartita in questo turno infrasettimanale, dopo il k.o del weekend.

Nonostante il 3-0, la Juventus ha fatto i conti per una larga parte di gara con la solita incapacità di chiudere le partite rapidamente, tanto che fino al 2-0 a dominare era stata la sola autorete di Muharemovic, dopo la quale tutte le conclusioni nello specchio erano state respinte e non andate a buon fine. Insomma, successo convincente sì, ma c'è ancora da migliorare.

Detto di Muharemovic, la Juventus ha trovato nel giro di un minuto il raddoppio e il tris: David ha prima lanciato Miretti per il 2-0, dunque ha approfittato dell'errore di Idzes per involarsi verso la porta, dribbliare Muric e siglare il 3-0. Dopo il goal tanto atteso, tutta la squadra ha esultato con l'attaccante canadese dopo le infuocate polemiche per il rigore contro il Lecce: Spalletti compreso, in campo per abbracciare il suo giocatore.

Di Gregorio non ha mai sporcato i guantoni (il Sassuolo non ha mai tirato in porta), con la Juventus che saluta così il Mapei senza subire reti per la settima volta in stagione. Un'Epifania dolce per i bianconeri, amarissima per i padroni di casa.

  • PAGELLE SASSUOLO

    Muharemovic (voto 4.5) è stato esaltato in lungo e in largo nelle ultime settimane, non cè dubbio che sia un giocatore da tenere d'occhio. L'autorete di oggi non cambia le cose, ma ha aperto alla sconfitta dei suoi. Prova incolore anche per Idzes (4.5), sempre in difficoltà e autore del passaggio che ha permesso a David di triplicare. Pinamonti (5) riceve pochi palloni, ma in generale è spento come i compagni.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Doig 5.5, Muharemovic 4.5, Idzes 4.5, Walukiewicz 5.5 (90' Odenthal sv); Konè 5.5, Matic 6 (77' Lipani sv), Thorstvedt 6 (39' Fadera 5.5); Iannoni 5.5 (77' Vranckx sv), Pinamonti 5, Laurientè 5.5 (77' Pierini sv) 

  • PAGELLE JUVENTUS

    Tifosi e media volevano la testa di David (voto 7.5) dopo la gara contro il Lecce, ora l'esaltazione massima. Il canadese ha semplicemente bisogno di continuità e non essere giudicato all'estremo in un senso o nell'altro dopo pochi mesi dall'arrivo in un nuovo campionato: ora che si è sbloccato, da qui a maggio può diventare un'arma importante. Stavolta Yildiz (6.5) non segna o non fornisce assist, ma è sempre il migliore da vedere. Stavolta Bremer (6) non deve strafare per blindare la difesa.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6, Koopmeiners 6; McKennie 6.5 (75' Joao Mario sv), Locatelli 6.5, Thuram 6.5, Cambiaso 6 (85' Cabal sv); Miretti 7 (90' Zhegrova sv), Yildiz 6.5 (85' Adzic sv); David 7.5 (77' Openda sv)

  • TABELLINO SASSUOLO-JUVENTUS 0-3

    Marcatori: 16' aut. Muharemovic (J), 62' Miretti (J), 63' David (J)

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Doig 5.5, Muharemovic 4.5, Idzes 4.5, Walukiewicz 5.5 (90' Odenthal sv); Konè 5.5, Matic 6 (77' Lipani sv), Thorstvedt 6 (39' Fadera 5.5); Iannoni 5.5 (77' Vranckx sv), Pinamonti 5, Laurientè 5.5 (77' Pierini sv). Allenatore. Grosso

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6, Koopmeiners 6; McKennie 6.5 (75' Joao Mario sv), Locatelli 6.5, Thuram 6.5, Cambiaso 6 (85' Cabal sv); Miretti 7 (90' Zhegrova sv), Yildiz 6.5 (85' Adzic sv); David 7.5 (77' Openda sv). Allenatore: Spalletti

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: -

    Espulsi: -

