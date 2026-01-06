Sassuolo-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: ecco la nascita di David, Idzes e Muharemovic distruggono Grosso

La Juventus riparte dopo il pari contro il Lecce. A Sassuolo arriva una vittoria convincente per 3-0, chiuso da quel David attaccato in lungo e in largo dopo il rigore sbagliato nel precedente turno di campionato. Il quinto risultato utile di fila è fondamentale dopo i successi di tutte le altre big nell'ultima giornata: Milan, Inter, Napoli, Atalanta e Como hanno ottenuto i tre punti, con il Bologna come unica k.o. La Roma è allo stesso tempo ripartita in questo turno infrasettimanale, dopo il k.o del weekend.

Nonostante il 3-0, la Juventus ha fatto i conti per una larga parte di gara con la solita incapacità di chiudere le partite rapidamente, tanto che fino al 2-0 a dominare era stata la sola autorete di Muharemovic, dopo la quale tutte le conclusioni nello specchio erano state respinte e non andate a buon fine. Insomma, successo convincente sì, ma c'è ancora da migliorare.

Detto di Muharemovic, la Juventus ha trovato nel giro di un minuto il raddoppio e il tris: David ha prima lanciato Miretti per il 2-0, dunque ha approfittato dell'errore di Idzes per involarsi verso la porta, dribbliare Muric e siglare il 3-0. Dopo il goal tanto atteso, tutta la squadra ha esultato con l'attaccante canadese dopo le infuocate polemiche per il rigore contro il Lecce: Spalletti compreso, in campo per abbracciare il suo giocatore.

Di Gregorio non ha mai sporcato i guantoni (il Sassuolo non ha mai tirato in porta), con la Juventus che saluta così il Mapei senza subire reti per la settima volta in stagione. Un'Epifania dolce per i bianconeri, amarissima per i padroni di casa.