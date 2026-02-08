Almeno fino al 13 febbraio, quando il Milan tornerà in campo contro il Pisa, l'Inter risulterà in fuga assoluta, con un netto +8 sui cugini rossoneri. Psicologicamente importante, la distanza dal team di Allegri è aumentata dopo il netto successo per 5-0 ottenuto a Sassuolo l'8 febbraio, in un match senza storia che ha mostrato una squadra nerazzurra in fiducia e ancora nettamente la favorita per lo Scudetto 25/26.
Le due trasferte consecutive contro Cremonese e Sassuolo, precedenti al Derby d'Italia contro la Juventus, dovevano essere un banco di prova per l'Inter, in grado di superare a pieni voti il pre-bianconeri: cinque reti segnate, nessuna subita e dati stagionali assolutamente positivi per la squadra di Chivu, ancora in corsa per tutti e tre i trofei stagionali dopo aver perso la Supercoppa Italiana in terra saudita.
Chivu non può che essere pienamente soddisfatto di quanto accaduto al Mapei, il modo migliore per preparare la gara contro la Juventus, tra l'altro in una settimana in cui non ci sarà nè la Coppa Italia nè la Champions League.