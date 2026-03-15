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Thijs Dallinga Sassuolo Bologna Serie AGetty
Leonardo Gualano

Sassuolo-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: decide un goal di Dallinga, ai rossoblù il derby emiliano

Il Bologna espugna il campo del Sassuolo grazie ad un goal di Dallinga: per i rossoblù è un ritorno al successo in campionato.

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Una vittoria per tornare a muovere la classifica e avvicinarsi nuovamente alle zone alte, ma soprattutto per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento a quella che sarà una delle sfide più importanti della stagione: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma.

Il Bologna si impone sul campo del Sassuolo e fa dunque suo il derby emiliano. Una sfida, quella che si giocava al Mapei Stadium, che ha visto opposte due squadre che non erano a caccia di punti pesanti, ma che comunque non solo hanno rispettato l’impegno, ma si sono anche affrontate a viso aperto e tenendo ritmi sostanzialmente alti.

Dopo un inizio promettente, i felsinei riescono subito a rendere il discorso in discesa grazie a Dallinga: al 6’, l’attaccante olandese è bravo a prendere posizione su Idzes in area avversaria e a trafiggere Muric con una bella girata.

Sotto di una rete, il Sassuolo prova a premere sull’acceleratore e prima Pinamonti e poi Laurienté, nel giro di pochi minuti, chiamano Skorupski all’intervento (decisamente più complicato il primo).

La risposta del Bologna è affidata soprattutto ad Orsolini e Cambiaghi, che però non trovano lo specchio della porta, così come non ci riesce Moro direttamente da calcio di punizione.

La prima frazione si chiude dunque sul risultato di 0-1 e con gli ospiti ancora in proiezione offensiva.

Nella ripresa la contesa resta viva ed entrambe le squadre provano a crearsi i presupposti per il goal. Il Sassuolo, con il passare dei minuti, prende sempre più campo, costringendo il Bologna a chiudersi e a vivere qualche momento di affanno.

La squadra di Grosso deve fare i conti con un pizzico di imprecisione, ma anche con uno Skorupski in buona giornata e dunque il suo forcing alla fine non viene premiato.

Il Sassuolo fallisce dunque l’occasione di superare il Bologna in classifica, mentre Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi possono ora tornare a concentrarsi sul loro cammino europeo.

  • PAGELLE SASSUOLO

    Idzes non è perfetto nell’occasione che porta al goal di Dallinga, Muharemovic è il più sicuro nella retroguardia neroverde. Matic non ingrana in mediana, Berardi questa volta non riesce ad illuminare la scena.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Muharemovic 6.5, Garcia 6 (75’ Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 5 (59’ Volpato 6), Koné 6 (75’ Vranckx 6); Berardi 5.5 (87’ Bakola sv), Pinamonti 5.5 (59’ Nzola 5.5), Laurienté 6. All. Grosso.

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  • PAGELLE BOLOGNA

    Skorupski risponde sempre presente quando viene chiamato in causa (e stringe i denti nel recupero), Miranda è molto attivo a sinistra. Bene Sohm a centrocampo, mentre in alto a destra Orsolini si spegne con il passare dei minuti. Dallinga decide la sfida con un gran goal. 

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6 (29’ Zortea 6), Vitik 6.5, Lucumì 6, Miranda 6.5; Sohm 6.5 (83’ Pobega sv), Moro 6 (64’ Freuler 6); Orsolini 6, Odgaard 6 (83’ Bernardeschi sv), Cambiaghi 6, Dallinga 7 (64’ Castro 6). All. Italiano.

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  • TABELLINO SASSUOLO-BOLOGNA

    SASSUOLO-BOLOGNA 0-1

    Marcatori: 6’ Dallinga

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (59’ Volpato), Koné; Berardi, Pinamonti (59’ Nzola), Laurienté. All. Grosso.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (29’ Zortea), Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga. All. Italiano.

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: Dallinga (B), Nzola (S), Zortea (B)

    Espulsi: nessuno

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