Sassuolo-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: decide un goal di Dallinga, ai rossoblù il derby emiliano

Una vittoria per tornare a muovere la classifica e avvicinarsi nuovamente alle zone alte, ma soprattutto per iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento a quella che sarà una delle sfide più importanti della stagione: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma.

Il Bologna si impone sul campo del Sassuolo e fa dunque suo il derby emiliano. Una sfida, quella che si giocava al Mapei Stadium, che ha visto opposte due squadre che non erano a caccia di punti pesanti, ma che comunque non solo hanno rispettato l’impegno, ma si sono anche affrontate a viso aperto e tenendo ritmi sostanzialmente alti.

Dopo un inizio promettente, i felsinei riescono subito a rendere il discorso in discesa grazie a Dallinga: al 6’, l’attaccante olandese è bravo a prendere posizione su Idzes in area avversaria e a trafiggere Muric con una bella girata.

Sotto di una rete, il Sassuolo prova a premere sull’acceleratore e prima Pinamonti e poi Laurienté, nel giro di pochi minuti, chiamano Skorupski all’intervento (decisamente più complicato il primo).

La risposta del Bologna è affidata soprattutto ad Orsolini e Cambiaghi, che però non trovano lo specchio della porta, così come non ci riesce Moro direttamente da calcio di punizione.

La prima frazione si chiude dunque sul risultato di 0-1 e con gli ospiti ancora in proiezione offensiva.

Nella ripresa la contesa resta viva ed entrambe le squadre provano a crearsi i presupposti per il goal. Il Sassuolo, con il passare dei minuti, prende sempre più campo, costringendo il Bologna a chiudersi e a vivere qualche momento di affanno.

La squadra di Grosso deve fare i conti con un pizzico di imprecisione, ma anche con uno Skorupski in buona giornata e dunque il suo forcing alla fine non viene premiato.

Il Sassuolo fallisce dunque l’occasione di superare il Bologna in classifica, mentre Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi possono ora tornare a concentrarsi sul loro cammino europeo.