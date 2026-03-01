Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sassuolo Atalanta 01032026Getty Images
Claudio D'Amato

Sassuolo-Atalanta 2-1, pagelle e tabellino: Pinamonti ingenuo, Thorstvedt da impazzire, Koné totale, applausi per Muric, Laurienté assist-man, Kolasinac e Scamacca bocciati

L'Atalanta paga le fatiche dell'impresa Champions col Dortmund e cade al Mapei Stadium nonostante l'uomo in più dal 16' (espulso Pinamonti): la sblocca Koné, poi prodezza di Thorstvedt. Vano l'1-2 di Musah nel finale.

Pubblicità

L'Atalanta, stanca dopo l'impresa valsa l'approdo agli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund, nonostante l'uomo in più va ko contro il Sassuolo.

I neroverdi gettano il cuore oltre l'ostacolo ed azzerano l'espulsione di Pinamonti, rimediata al 16' per una brutta entrata sulla caviglia di Djimsiti, battendo 2-1 la Dea guidati da Koné e da Thorstvedt, col norvegese autore di un goal capolavoro (sinistro di qualità all'incrocio).

L'ex Marsiglia, che si conferma sempre più protagonista in una mediana di spessore, sblocca il risultato depositando in rete un pallone capitatogli sui piedi a porta vuota dopo un corner di Laurienté sfilato tra teste e maglie di compagni e avversari.

L'Atalanta non riesce a graffiare, appare appannata a causa dell'enorme dispendio di energie europeo e nella ripresa incassa il bis, tentando di riaprirla all'alba del 90' col nuovo entrato Musah (girata rabbiosa su cross basso di Zappacosta) e cogliendo una traversa con Scalvini. Però è troppo tardi: il Sassuolo vince e vola appena dietro alle candidate all'Europa, lotto chiuso proprio dagli orobici che perdono per strada punti pesanti.

  • PAGELLE SASSUOLO

    La magia di Thorsvedt (7,5) vale il prezzo del biglietto, ingenuità enorme di Pinamonti (4), Koné (7) totale, due assist per Laurienté (7). Muric (7) da applausi, Berardi (6,5) vivace.

    VOTI SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Coulibaly 6,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Garcia 6,5; Thorstvedt 7,5, Matic 6 (73' Lipani sv), Koné 7 (90' Doig sv); Berardi 6,5 (73' Nzola sv), Pinamonti 4, Laurienté 7 (73' Fadera sv; 79' Iannoni sv). All. Grosso.

    • Pubblicità

  • PAGELLE ATALANTA

    Scamacca (5) sterile, Kolasinac (5) disattento, Bellanova e Bernasconi (5,5 ad entrambi) scarichi sugli esterni, Zalewski (5,5) nervoso. Musah (7) entra e prova a riaprirla segnando il 2-1 con l'ausilio di Zappacosta (6,5), Scalvini (6) sfortunato.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 5,5 (76' Hien sv), Kolasinac 5; Bellanova 5,5 (46' Zappacosta 6), De Roon 5,5, Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5 (46' Sulemana 6); Samardzic 5,5, Zalewski 5,5 (67' Musah 6); Scamacca 5 (46' Krstovic 5,5). All. Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO SASSUOLO-ATALANTA

    SASSUOLO-ATALANTA 2-1

    Marcatori: 23' Koné (S), 69' Thorstvedt (S), 89' Musah (A)

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Coulibaly 6,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Garcia 6,5; Thorstvedt 7,5, Matic 6 (73' Lipani sv), Koné 7 (90' Doig sv); Berardi 6,5 (73' Nzola sv), Pinamonti 4, Laurienté 7 (73' Fadera sv; 79' Iannoni sv). All. Grosso.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 5,5 (76' Hien sv), Kolasinac 5; Bellanova 5,5 (46' Zappacosta 6,5), De Roon 5,5, Pasalic 6, Bernasconi 5,5 (46' Sulemana 6); Samardzic 5,5, Zalewski 5,5 (67' Musah 7); Scamacca 5 (46' Krstovic 5,5). All. Palladino.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Matic (S), Zalewski (A); Grosso (all. Sassuolo), Palladino (all. Atalanta)

    Espulsi: 16' Pinamonti (S)

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0