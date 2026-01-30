Sarri perde la pazienza alla domanda sulla cessione di Romagnoli: "Ti ho già risposto tre volte, basta"

Resta da capire se la vittoria nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A riuscirà a restituire un po’ di morale all’ambiente Lazio, alle prese con una situazione complicatissima tra gestione societaria e tifo in aperta contestazione.
La rete arrivata al 100’ e valsa il definitivo 3-2 sul Genoa, grazie al rigore trasformato da Danilo Cataldi, ha regalato ai biancocelesti un successo casalingo che in campionato mancava addirittura dalla fine di novembre.
Nel post partita, però, durante l’intervista a Dazn, Maurizio Sarri ha perso la pazienza di fronte alle continue domande sul caso Romagnoli: "Ti ho già risposto tre volte: basta".