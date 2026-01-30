Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Maurizio Sarri LazioGetty Images
Michael Baldoin

Sarri perde la pazienza alla domanda sulla cessione di Romagnoli: "Ti ho già risposto tre volte, basta"

Il tecnico biancoceleste si è indispettito per le continue domande sul caso Romagnoli al termine di Lazio-Genoa: "La mia l'ho già detta: per me è un giocatore importante, ma avevo fatto le stesse valutazioni su Guendouzi. La società poi però ha fatto altre valutazioni e l'ha ceduto".

Pubblicità

Resta da capire se la vittoria nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A riuscirà a restituire un po’ di morale all’ambiente Lazio, alle prese con una situazione complicatissima tra gestione societaria e tifo in aperta contestazione.

La rete arrivata al 100’ e valsa il definitivo 3-2 sul Genoa, grazie al rigore trasformato da Danilo Cataldi, ha regalato ai biancocelesti un successo casalingo che in campionato mancava addirittura dalla fine di novembre.

Nel post partita, però, durante l’intervista a Dazn, Maurizio Sarri ha perso la pazienza di fronte alle continue domande sul caso Romagnoli: "Ti ho già risposto tre volte: basta".

  • "MERCATO? NON LO SO, NON MI INTERESSA"

    "Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non lo so, non lo so. Non lo so e non mi interessa del mercato".

    • Pubblicità

  • "ROMAGNOLI? CI PENSA LA SOCIETÀ, LA MIA L'HO GIÀ DETTA"

    "Romagnoli? Non lo so, è una gestione in mano alla società. Se ho parlato col giocatore? Anche un minuto fa, ma non sa che dirmi. Aspettiamo le decisioni della società. La mia l'ho già detta: per me è un giocatore importante, ma avevo fatto le stesse valutazioni su Guendouzi. La società poi però ha fatto altre valutazioni e l'ha ceduto. Non so che dirvi".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "TI HO GIÀ RISPOSTO TRE VOLTE SU ROMAGNOLI: BASTA"

    All'ultima domanda del telecronista di Dazn, che chiedeva se Romagnoli voleva restare, Sarri ha sbottato e, alzando la voce, ha risposto:
    "No ascolta ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta per favore."

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lazio crest
Lazio
LAZ
0