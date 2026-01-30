Sarri perde la pazienza alla domanda sulla cessione di Romagnoli: "Ti ho già risposto tre volte, basta"

"Romagnoli? Non lo so, è una gestione in mano alla società. Se ho parlato col giocatore? Anche un minuto fa, ma non sa che dirmi. Aspettiamo le decisioni della società. La mia l'ho già detta: per me è un giocatore importante, ma avevo fatto le stesse valutazioni su Guendouzi. La società poi però ha fatto altre valutazioni e l'ha ceduto. Non so che dirvi".