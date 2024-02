Sarri sorride a metà dopo Lazio-Bayern: "Il passivo poteva essere più ampio"

Maurizio Sarri mastica amaro per non aver sfruttato a dovere l'uomo in più: "Abbiamo pensato più a vincerla che a farlo con un risultato maggiore".

La Lazio ha reso magica la notte dell'Olimpico, battendo il Bayern nell'andata degli ottavi di Champions League. Un risultato che in pochi immaginavano alla vigilia e che invece, grazie ad un rigore di Immobile, la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a conseguire alimentando le speranze di potersi immaginare ai quarti. L'articolo prosegue qui sotto Il tecnico biancoceleste, però, dopo il match ha fatto prevalere il rimpianto per non aver sfruttato a dovere la superiorità numerica scaturita dall'espulsione di Upamecano in occasione del penalty.