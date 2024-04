Sarri in aiuto del figlio per la promozione in Serie C: rieccolo allo stadio un mese dopo l'addio alla Lazio

L'ex tecnico biancoceleste in tribuna per Figline-Livorno di Serie D: il figlio è presidente del club, in cui Sarri ha iniziato la sua carriera.

Un mese dopo l'addio alla Lazio, riecco Maurizio Sarri. L'ex tecnico biancoceleste, dimessosi dal club capitolino a metà aprile, torna allo stadio, ma non per assistere ad una partita di Serie A: a sorpresa il vecchio mister dei capitolini ha visto dal vivo Figline-Livorno.

Match di Serie D, girone E, Figline-Livorno ha visto i padroni di casa battere gli ospiti per 2-1. In tribuna Sarri ha assistito alla gara come spettatore locale, considerando come lo stesso risieda proprio nel paese toscano.

Oltre ad assistere alla squadra del paese in cui è cresciuto, e dove ha cominciato a giocare nelle giovanili prima e nel team principale poi, Sarri, come riporta Amaranta.it, sarebbe stato chiamato dal figlio Nicolè - attuale presidente del Figline - per aiutarlo a costruire una squadra in grado di dare l'assalto alla Serie C.