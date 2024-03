Sarri contro Moggi: "Se rispondo manco di rispetto ai non radiati"

L'allenatore della Lazio all'ex DG della Juve: "L’ultimo scudetto della Juve sotto la mia gestione, l’unica retrocessione sotto la sua".

A tre giorni dall’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League, Maurizio Sarri torna a parlare.

L’allenatore della Lazio è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste per parlare non solo della sconfitta contro il Bayern Monaco di martedì, ma anche per analizzare nuovamente il percorso e del futuro, tra le prospettive di questa stagione e la fiducia del club, ribadita ieri attraverso il sito ufficiale.

Tra i temi trattati anche la risposta a Luciano Moggi, che nei giorni scorsi ha parlato dell’avventura del tecnico toscano alla guida della Juventus.

“Mi mette in difficoltà perché devo rispondere a una radiato e mi sento di mancare di rispetto a i non radiati”.

Un attacco diretto all’ex direttore generale della Juventus.