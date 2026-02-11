Le parole di Sarri dopo Bologna-Lazio: "In crescita? Non perdiamo in trasferta da novembre. Orgoglioso dei ragazzi: sono arrivati sul dischetto con una lucidità invidiabile"

Il difficile mese di gennaio sembra ormai alle spalle e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per tutto l’ambiente.
Dopo l’ottima prestazione contro la Juventus, con i tre punti sfumati soltanto nei minuti finali, la Lazio di Sarri rimonta l’iniziale svantaggio contro il Bologna e conquista il passaggio del turno ai calci di rigore.
La voglia di non mollare mai conferma come il gruppo sia compatto e determinato, con l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione ormai chiaro nello spogliatoio.
Al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, sottolineando l’importanza di questo traguardo.