Maurizio Sarri LazioGetty Images
Michael Baldoin

Le parole di Sarri dopo Bologna-Lazio: "In crescita? Non perdiamo in trasferta da novembre. Orgoglioso dei ragazzi: sono arrivati sul dischetto con una lucidità invidiabile"

Le parole di Sarri dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna: "C'è la sensazione di aver creato un gruppo vero: è merito dei ragazzi".

Il difficile mese di gennaio sembra ormai alle spalle e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per tutto l’ambiente.

Dopo l’ottima prestazione contro la Juventus, con i tre punti sfumati soltanto nei minuti finali, la Lazio di Sarri rimonta l’iniziale svantaggio contro il Bologna e conquista il passaggio del turno ai calci di rigore.

La voglia di non mollare mai conferma come il gruppo sia compatto e determinato, con l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione ormai chiaro nello spogliatoio.

Al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, sottolineando l’importanza di questo traguardo.

  • "SU DELE-BASHIRU ERA FALLO NETTO, MANCA UNA ESPULSIONE"

    "Episodi arbitrali per il Bologna? A noi è successo molto di peggio. Lo sbilanciamento su Dele-Bashiru è netto, in qualsiasi altra parte del campo avrebbe fischiato, qui non l'ha fatto perché se no doveva espellere. Però il fallo c'è".

  • "FATICHIAMO IN CASA MA È DA NOVEMBRE CHE NON PERDIAMO IN TRASFERTA"

    "Squadra in crescita? Siete disattenti. È da novembre che non perdiamo in trasferta, sono tre o quattro mesi che stiamo facendo bene. Stiamo facendo un po' di fatica in casa, ma stiamo facendo quello che possiamo, forse anche di più. Sono contento per i miei giocatori, perché hanno sofferto i primi 30 minuti, ma poi sono arrivati sul dischetto con lucidità invidiabile."

  • "ROMAGNOLI È IMPORTANTE, MALDINI HA QUALITÀ IMPORTANTI"

    "Romagnoli? Per noi è un giocatore importante, al di là del rendimento, lui ha in mano il joystick della nostra linea difensiva. Maldini? Se riesce fare passi in avanti lo può fare. Noi in questa partita avremmo voluto un attaccante centrale, che attaccasse di più. Però Maldini ha delle qualità importanti sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico. Non riesce ancora a sfruttarle, ma credo in lui".

  • "C'È LA SENSAZIONE DI AVER CREATO UN GRUPPO VERO"

    "Squadra vera? Dà gusto. Perché hai la sensazione di aver creato un gruppo vero. Gente che la pensa allo stesso modo, che prepara le partite nel modo giusto. Poi magari non è merito dell'allenatore, ma dei ragazzi. Le difficoltà ci hanno creato problemi ma ci hanno dato la possibilità di avere un gruppo più unito".

  • "PEDRO? SEMBRA CHE NON CI SIANO FRATTURE"

    "Pedro? È ancora in ospedale ma dai primi controlli sembra che non ci siano fratture".

