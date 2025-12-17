Pubblicità
Santiago Gimenez MilanGetty Images
Lelio Donato

Santiago Gimenez si opera alla caviglia, lungo stop per l'attaccante del Milan: quando torna e chi comprano i rossoneri a gennaio

L'attaccante del Milan si opera per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo tormenta da tempo: quando torna Gimenez e i tempi di recupero dopo l'intervento.

Santiago Gimenez ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia destra che lo stanno tormentando da diverso tempo.

Il centravanti del Milan, dopo l'ultimo consulto in Olanda e in accordo con lo staff medico rossonero, ha scelto la strada dell'intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.

Gimenez non si vede dal primo tempo di Atalanta-Milan, gara giocata alla fine di ottobre, nella quale si è infortunato alla caviglia dovendo lasciare il campo.

  • L'INFORTUNIO DI GIMENEZ

    Santiago Gimenez, come detto sopra, si era fermato a fine ottobre per un problema alla caviglia.

    Per alcune settimane il messicano ha tentato la strada della terapia conservativa sperando che il dolore passasse. 

    L'infortunio, invece, si è rivelato più serio del previsto e adesso lo costringerà all'intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

  • GIMENEZ SI OPERA ALLA CAVIGLIA

    Nella giornata di martedì 16 dicembre si è tenuto il consulto decisivo in Olanda per l'infortunio di Gimenez.

    La decisione finale è stata quella di procedere con l'operazione alla caviglia che risolverà il problema del messicano ma allungherà inevitabilmente i tempi di recupero.

    Il Milan quindi dovrà fare a meno di Gimenez ancora per parecchio tempo dopo le sei partite di fila già saltate in campionato.

  • QUANDO TORNA GIMENEZ

    Al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di recupero per Gimenez dopo l'operazione alla caviglia.

    Il messicano potrebbe tornare in campo tra febbraio e marzo 2026. Lo stop, insomma, sarà di almeno due mesi.

    Una situazione che obbliga il Milan a guardarsi intorno già sul mercato di gennaio per acquistare un altro attaccante, ma che allo stesso tempo rende quasi impossibile la cessione di Gimenez.

  • CHI COMPRA IL MILAN IN ATTACCO

    Ma chi potrebbe arrivare per l'attacco del Milan a gennaio?

    L'indiziato numero uno sembra un vecchio obiettivo rossonero, ovvero Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco, che attualmente milita in Premier League nelle file del West Ham, si trasferirebbe in rossonero con la formula del prestito.

    Fullkrug garantirebbe un'alternativa più fisica lì davanti rispetto ai vari Pulisic, Leao e Nkunku anche se non ha fin qui vissuto una grande stagione.

    Il sogno del Milan, in realtà, sarebbe ancora Zirkzee ma sull'ex Bologna c'è una forte concorrenza e bisogna vincere le resistenze del Manchester United che non vorrebbe cederlo a gennaio.

