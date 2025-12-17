Santiago Gimenez si opera alla caviglia, lungo stop per l'attaccante del Milan: quando torna e chi comprano i rossoneri a gennaio

Santiago Gimenez ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia destra che lo stanno tormentando da diverso tempo.
Il centravanti del Milan, dopo l'ultimo consulto in Olanda e in accordo con lo staff medico rossonero, ha scelto la strada dell'intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.
Gimenez non si vede dal primo tempo di Atalanta-Milan, gara giocata alla fine di ottobre, nella quale si è infortunato alla caviglia dovendo lasciare il campo.