Sandro Tonali all'Arsenal? I Gunners provano a piazzare il colpo last-minute: il centrocampista del Newcastle è l'obiettivo

Piuttosto che prendere in considerazione una vendita, il Newcastle è desideroso di aiutare Tonali a ritrovare la sua forma migliore, con l'italiano che sta ancora aspettando il suo primo goal nella stagione in corso, dopo aver collezionato 34 presenze in tutte le competizioni.

Il tecnico dei Magpies Eddie Howe ha dichiarato: "Penso che sia questo il punto chiave, penso agli standard che lui stesso si è prefissato. La scorsa stagione, in particolare, l'ho trovato magnifico e il suo ritorno in squadra ci ha dato quasi come un nuovo acquisto, una nuova carica di energia.

Ha costruito ottimi rapporti con i giocatori che lo circondano e penso che sia stato davvero molto efficace in molti aspetti del gioco. Credo che in questa stagione, per qualche motivo, non sia riuscito a raggiungere i livelli della stagione precedente.

Stiamo lavorando con lui per riportarlo a quei livelli. Penso che abbiamo visto partite in cui ha giocato davvero bene e anche all'interno delle partite ci sono stati momenti e periodi in cui ha dato il meglio di sé. Ma è proprio quel livello di costanza, sia per lui che per la squadra, su cui ci stiamo concentrando".

Il Newcastle, che affronterà la squadra azera del Qarabag nei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League, è al 10° posto nella classifica della Premier League, a 20 punti dalla capolista Arsenal.