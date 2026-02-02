Goal.com
Sandro Tonali ArsenalGetty/GOAL
Chris Burton

Sandro Tonali all'Arsenal? I Gunners provano a piazzare il colpo last-minute: il centrocampista del Newcastle è l'obiettivo

L’Arsenal è alla ricerca di rinforzi per garantire ad Arteta nuove soluzioni specialmente dopo l’infortunio di Merino: i Gunners provano ad assicurarsi Tonali, un colpo last-minute che potrebbe fare la differenza.

Secondo alcune indiscrezioni, l'Arsenal avrebbe chiesto informazioni per provare a trovare un incredibile accordo dell'ultimo minuto per il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali.

I Gunners hanno perso Mikel Merino a causa di un infortunio e Mikel Arteta è ansioso di non rimanere a corto di opzioni in vista della corsa al titolo della Premier League. 

Il calciatore della Nazionale italiana Tonali sarebbe un'altra aggiunta di grande valore alla rosa dell'Arsenal.

  • TONALI CONOSCE LA PREMIER

    Tonali è allo St James' Park dall'estate del 2023. Dopo aver saltato gran parte della sua stagione d'esordio, ha collezionato 67 presenze in massima serie con i Magpies. È comprensibile che il club sia riluttante a separarsi dal 25enne, giocatore molto dinamico e dal grande valore.

    Sky Sports Deutschland lo conferma, con l'Arsenal che sembra destinato a rimanere deluso nei suoi tentativi di strappare un giocatore di talento ai rivali nazionali. Tuttavia, sono state poste alcune domande al Newcastle.

  • Mikel Merino Arsenal Brentford 2025-26Getty Images

    L'ARSENAL CERCA UN SOSTITO DI MERINO

    L'Arsenal ha confermato che il versatile calciatore della nazionale spagnola Merino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al piede, infortunato durante la pesante sconfitta contro il Manchester United. Si tratta di una frattura ossea.

    In una nota ufficiale, i Gunners hanno affermato quanto segue: "Mikel sarà operato nei prossimi giorni e poi inizierà il programma di recupero e riabilitazione. Si prevede che Mikel resterà fuori gioco per un lungo periodo, con l'obiettivo di tornare ad allenarsi a pieno ritmo prima della fine della stagione".

  • OBIETTIVO TROFEI: L'ARSENAL A CACCIA DI RINFORZI

    L'Arsenal ha concesso al talentuoso giocatore della Nazionale Under 21 inglese Ethan Nwaneri di trasferirsi in prestito al Marsiglia, squadra della Ligue 1, per la seconda metà della stagione 2025/26. Il ragazzo sarebbe potuto essere un'opzione utile nella sua squadra di appartenenza.

    Arteta adesso deve esplorare altre strade, con Martin Zubimendi e Declan Rice che hanno occupato i posti a centrocampo nella vittoria per 4-0 sul Leeds. Il capitano del club Martin Odegaard è entrato dalla panchina in quella partita, mentre Christian Norgaard è un altro di quelli che spinge per avere più minuti.

    Kai Havertz è tornato in un ruolo creativo di regista, con Eberechi Eze che gli fa concorrenza nel ruolo di numero 10. L'Arsenal crede chiaramente di poter fare affidamento su una rosa più ampia mentre continua a competere su più fronti, con i trofei della Premier League, della Champions League, della Carabao Cup e della FA Cup ancora in palio.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    OFFERTA RESPINTA PER TONALI

    Tonali aggiungerebbe ulteriore prestigio alla rosa di Arteta e già da tempo si ipotizza un suo trasferimento dal Newcastle. Tuttavia il centrocampista è legato da un contratto con il Newcastle fino al 2029, con la possibilità di un'estensione di ulteriori 12 mesi.

    Queste condizioni contribuiscono a mantenere alta la sua quotazione e garantiscono potere al Newcastle, che non ha la pressione di doverlo cedere.  Il reportage di Sky Germany sottolinea che i Magpies hanno "respinto una prima offerta" dell'Arsenal per uno dei loro giocatori più preziosi.

  • IL NEWCASTLE PUNTA SUL RILANCIO DI TONALI

    Piuttosto che prendere in considerazione una vendita, il Newcastle è desideroso di aiutare Tonali a ritrovare la sua forma migliore, con l'italiano che sta ancora aspettando il suo primo goal nella stagione in corso, dopo aver collezionato 34 presenze in tutte le competizioni.

    Il tecnico dei Magpies Eddie Howe ha dichiarato: "Penso che sia questo il punto chiave, penso agli standard che lui stesso si è prefissato. La scorsa stagione, in particolare, l'ho trovato magnifico e il suo ritorno in squadra ci ha dato quasi come un nuovo acquisto, una nuova carica di energia.

    Ha costruito ottimi rapporti con i giocatori che lo circondano e penso che sia stato davvero molto efficace in molti aspetti del gioco. Credo che in questa stagione, per qualche motivo, non sia riuscito a raggiungere i livelli della stagione precedente.

    Stiamo lavorando con lui per riportarlo a quei livelli. Penso che abbiamo visto partite in cui ha giocato davvero bene e anche all'interno delle partite ci sono stati momenti e periodi in cui ha dato il meglio di sé. Ma è proprio quel livello di costanza, sia per lui che per la squadra, su cui ci stiamo concentrando".

    Il Newcastle, che affronterà la squadra azera del Qarabag nei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League, è al 10° posto nella classifica della Premier League, a 20 punti dalla capolista Arsenal.

