Sancho-Juventus, sprint finale: offerta da 10 milioni più bonus, contatti continui con il Manchester United per chiudere

Contatti intensificati tra i club. Offerta da 10 milioni più bonus, ma servono cessioni e si lavora su ingaggio e buonuscita del giocatore.

La Juventus affonda il colpo per Jadon Sancho. I bianconeri, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno intensificato i contatti con il Manchester United con l’obiettivo di chiudere l’operazione a titolo definitivo.

L’offerta sul tavolo è di 10 milioni di euro più bonus, ma la trattativa resta aperta per definire i dettagli economici. L’ex Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza nel 2026, ma la Juventus vuole portarlo a Torino subito per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

L'arrivo dell’inglese non dipende dal destino di Francisco Conceicao, ma sarà comunque necessario liberare spazio con la partenza di due esterni. Il Werder Brema ha mostrato interesse per Samuel Mbangula, uno dei principali indiziati alla cessione.