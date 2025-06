Sancho di nuovo sul mercato: niente riscatto del Chelsea ma non rimarrà al Manchester United, tutte le opzioni

Sancho dovrà trovare una nuova squadra dopo la stagione al Chelsea: dalla Bundesliga alla Serie A e le sirene dell'Arabia.

Un'altra estate, un altro calciomercato in cui Jadon Sancho si ritrova con il futuro incerto. Dopo non essere riuscito a negoziare un contratto definitivo con il Chelsea al termine di un prestito poco brillante nella capitale, l'esterno del Manchester United valuterà nuovamente le sue opzioni nei prossimi mesi.

Nonostante la disponibilità dei Blues a trattenerlo, lo stipendio del giocatore ha messo fine a una permanenza a lungo termine a Stamford Bridge e ora si ritrova in un limbo con un anno ancora di contratto con i Red Devils. Il Chelsea ha persino pagato una penale di 5 milioni di sterline per rimandarlo indietro, rinunciando all'obbligo di acquisto per 25 milioni di sterline (34 milioni di dollari) concordato lo scorso anno.

Tuttavia, sembra che Sancho abbia fatto abbastanza durante il suo periodo di prestito per assicurarsi di avere molte opzioni sul tavolo quando dovrà scegliere la sua prossima mossa. È una decisione che deve prendere con attenzione, poiché rischia di vedere la sua carriera, un tempo prodigiosa, finire nel dimenticatoio.