Scaroni Marotta Milan Inter
Claudio D'Amato

San Siro a Inter e Milan, che succede per il nuovo stadio dopo il rogito? Dove e cosa si costruisce, quando sarà pronto e quanti spettatori accoglierà

Step e progetto relativi al nuovo stadio di Milano: dove giocheranno Inter e Milan? Tra quanto sarà pronto? Che capienza avrà? Decisiva la firma del rogito.

La telenovela relativa al nuovo stadio di Milano è giunta al suo snodo cruciale.

Inter e Milan, dopo aver ottenuto il via libera dall'amministrazione Sala per poter sdoganare il progetto riguardante la realizzazione dell'impianto che ospiterebbe le partite di nerazzurri e rossoneri, sono pronti a salutare il Giuseppe Meazza in favore di una struttura all'avanguardia.

Per rendere ciò realtà occorreva il parere favorevole del Consiglio Comunale, arrivato nella notte tra il 29 ed il 30 settembre, col quale è potuto prendere il progetto che darà impulso all'intera città, seguito dalla firma del rogito che consegna l'area alle due società.

Proviamo a fare chiarezza, illustrando step, tempistiche e contenuti che caratterizzano la costruzione dello stadio che - nelle intenzioni di Inter e Milan - diventerà la nuova dimora dei club.

  • IL PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    L'Assise cittadina, a fine settembre, si era riunita per esprimersi sulla cessione dell'area di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni di euro: passaggio, questo, senza il quale la realizzazione dell'impianto non sarebbe potuta partire.

    Il via libera è arrivato dopo una seduta fiume, con 24 voti favorevoli, 20 contrari e due astenuti.

  • IL COMUNICATO CONGIUNTO DI INTER E MILAN

    "AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città. In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo" si legge nel comunicato congiunto diramato dalla due società.

  • ROGITO FIRMATO: L'ANNUNCIO UFFICIALE

    Poco più di un mese più tardi, eccoci giunti all'altro step chiave per la nascita del nuovo stadio: la firma del rogito, messa nero su bianco nella giornata del 5 novembre:

    "AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante.

    La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società.

    I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

    L’operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J. P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca".

  • DOVE SI COSTRUISCE IL NUOVO STADIO DI MILANO

    Il via libera del Consiglio e la firma del rogito sono stati determinanti ai fini dell'acquisizione dei terreni dove costruire il nuovo stadio di Milano: trattasi sempre dell'area di San Siro, individuata e scelta per porre le fondamenta della casa calcistica che sancirà l'addio al Meazza.

  • NUOVO STADIO DI INTER E MILAN AL POSTO DEL MEAZZA?

    No, il nuovo stadio di Inter e Milan non sarà costruito al posto del Meazza. Pur realizzandolo a San Siro, si procederà con la costruzione dell'impianto in una zona adiacente a quella in cui è già presente l'attuale dimora dei club meneghini.

    Il Meazza sarà demolito per il 91%, con rimozione totale di copertura, tribune di primo e terzo anello, di una parte di quelle del secondo anello e di circa il 70% delle rampe d'accesso.

    Ciò che resterà intatto diverrà oggetto di rifunzionalizzazione conservandone l'iconicità, creando un parco e percorsi pedonali con sistemi di illuminazione propria.

  • TRA QUANTO TEMPO SARÀ PRONTO IL NUOVO STADIO DI INTER E MILAN?

    Acquisita l'area di San Siro, Inter e Milan intendono far partire i lavori nel 2027 e concludere la costruzione del nuovo stadio tra il 2030 e il 2031. Nel frattempo, le due squadre continueranno a giocare al Meazza.

    Una volta realizzato l'impianto si procederà con la seconda fase, ossia la demolizione quasi totale con rifunzionalizzazione dell'attuale dimora: ciò, nei piani dei club, terminerà entro il 2035.

  • NUOVO STADIO DI MILANO: PROGETTO E CAPIENZA SPETTATORI

    Il DOCFAP (Documento di Fattibilità) presentato non ha fornito indizi sulle caratteristiche del nuovo stadio di Milano: l'unico offre solo il frame di un'enorme forma ovoidale, ma senza rendering.

    Le linee guida del progetto, come annunciato da Inter e Milan in un comunicato ufficiale, sono state affidate a due luminari del settore:'Foster + Partners' e 'MANICA'.

    "La collaborazione con Foster + Partners, tra i più rinomati studi di architettura a livello mondiale, e MANICA, già riconosciuto come eccellenza nel settore degli impianti sportivi, ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all’altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello anche da un punto di vista architettonico".

    "Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un’atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un’inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un’offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".

  • IL MASTERPLAN DEL NUOVO STADIO

    Il masterplan del nuovo impianto prevede 5 zone collegate da percorsi pedonali: ad ovest lo stadio e un museo/megastore aperto tutto l'anno anche senza che vi siano partite; ad est zone dove poter praticare sport, esercizi commerciali, aree verdi e uffici; a nord un hotel/ristorante ed altro verde, campi da calcio, volley e spazi riservati alla danza, nonché un hub con negozi, presidio medico ed altri uffici che includono anche quelli di Inter e Milan; a sud un parco con al suo interno elementi artistici e storici che fornirà una valenza culturale alla nuova San Siro; al centro, infine, una piazza luogo d'incontro per i cittadini col Meazza rifunzionalizzato a farle da cornice.

  wembley

    CHI È 'FOSTER + PARTNERS'

    "Foster + Partners - si legge nella nota congiunta dei due club - è tra i più affermati studi globali di architettura sostenibile, urbanistica, ingegneria e design. Fondato da Lord Norman Foster nel 1967, lo studio ha progettato opere iconiche come l’Apple Park di Cupertino, gli aeroporti di Hong Kong e Pechino, il Millennium Bridge di Londra, oltre a due flagship store Apple a Roma e Milano".

    "Ha inoltre realizzato il masterplan dell’area del Wembley Stadium, trasformando la zona in un vivace distretto multifunzionale con negozi, ristoranti e migliaia di nuove abitazioni. Lo studio ha lavorato anche a diversi masterplan di grande scala a Milano, tra cui Milano Sesto".

  Chase Center

    CHI È 'MANICA'

    "MANICA, fondato da David Manica nel 2007, è riconosciuto come un’eccellenza nel settore degli impianti sportivi - ricordano Inter e Milan - Ha realizzato infrastrutture divenute dei veri e propri punti di riferimento a livello internazionale, come l’Allegiant Stadium e il Chase Center, che ospitano rispettivamente le gare dei Las Vegas Raiders e dei Golden State Warriors, nonché il progetto del prossimo stadio all’avanguardia che ospiterà i Chicago Bears e quello del Miami Freedom Park, futura casa dell’Inter Miami".

    "David Manica vanta un rapporto professionale di lunga data con Norman Foster e il suo studio, iniziato quasi trent’anni fa con la progettazione del nuovo Wembley Stadium di Londra e proseguito con la candidatura vincente per il Lusail Stadium, realizzato in occasione della Coppa del Mondo 2024 in Qatar".

  • QUANTO COSTA IL NUOVO STADIO A INTER E MILAN

    Inter e Milan, per dar vita al nuovo stadio, hanno posto in essere un investimento totale di 1,2 miliardi di euro: una volta concluso l'intero iter, a partire dal 2035 l'area di San Siro si stima potrà generare 3,1 miliardi di attivazione economica, 1,4 miliardi in termini di PIL e 16350 posti di lavoro.

