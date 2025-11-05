Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Stadio Meazza San SiroGetty Images
Vittorio Rotondaro

San Siro a Inter e Milan, completato il rogito: "Un nuovo capitolo per la città di Milano"

Inter e Milan hanno completato il rogito per l'acquisto dell'area in cui sorge il 'Meazza': "Il nuovo stadio risponderà ai più alti standard internazionali".

Pubblicità

Passo importante all'interno del processo che porterà Inter e Milan a giocare in un nuovo stadio: le due società hanno infatti perfezionato l'acquisto dell'area urbana di San Siro su cui sorge lo stadio 'Meazza'.

Completato - dopo non pochi ostacoli - il rogito dell'acquisizione dal Comune di Milano della suddetta area, destinata a una riqualificazione che avrà come scopo quello di dare vita a un polo sportivo d'eccellenza e a disposizione dei cittadini milanesi.

Sia Inter e Milan hanno espresso la loro soddisfazione con una nota congiunta per la conclusione di una vicenda alquanto travagliata, oltre che caratterizzata dal rischio di dover traslocare al di fuori del capoluogo lombardo per disputare le rispettive partite casalinghe.

  • IL COMUNICATO CONGIUNTO DI INTER E MILAN

    "FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante.

    La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Inter e Milan e dalle rispettive proprietà, fondi gestiti da Oaktree e RedBird, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società".

    • Pubblicità

  • CHI REALIZZERÀ IL NUOVO STADIO

    "I Club- prosegue la nota - hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I FINANZIATORI DI INTER E MILAN

    "L’operazione - conclude il comunicato -, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e J.P. Morgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BPM e BPER Banca".

  • QUANDO SORGERÀ IL NUOVO STADIO DI INTER E MILAN

    Ma quando sarà pronto l'impianto che ospiterà Inter e Milan? Circa un mese fa ci aveva pensato il presidente rossonero Paolo Scaroni a dare qualche tempistica a riguardo.

    "L'idea è di avviare i lavori nel 2027: al netto di piccoli contrattempi che possono presentarsi, la volontà è di completare lo stadio nel 2030. Prime gare durante la stagione 2030/31? Idealmente sì, in modo da completare il rodaggio in vista degli Europei 2032, di cui questo impianto sarà protagonista".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL