San Siro a Inter e Milan, completato il rogito: "Un nuovo capitolo per la città di Milano"

Passo importante all'interno del processo che porterà Inter e Milan a giocare in un nuovo stadio: le due società hanno infatti perfezionato l'acquisto dell'area urbana di San Siro su cui sorge lo stadio 'Meazza'.
Completato - dopo non pochi ostacoli - il rogito dell'acquisizione dal Comune di Milano della suddetta area, destinata a una riqualificazione che avrà come scopo quello di dare vita a un polo sportivo d'eccellenza e a disposizione dei cittadini milanesi.
Sia Inter e Milan hanno espresso la loro soddisfazione con una nota congiunta per la conclusione di una vicenda alquanto travagliata, oltre che caratterizzata dal rischio di dover traslocare al di fuori del capoluogo lombardo per disputare le rispettive partite casalinghe.