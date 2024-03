San Marino-Saint Kitts and Nevis dove vederla: RTV Sport, Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seconda amichevole tra San Marino e Saint Kitts and Nevis: tutte le info sul match che arriva dopo la sconfitta degli uomini di Cevoli.

Prima amichevole a Saint Kitts and Nevis, ora la seconda. Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata al San Marino Stadium, la rappresentativa di Roberto Cevoli scende in campo per un altro match contro la squadra caraibica.

Per San Marino una nuova possibilità di ottenere il secondo successo in vent'anni. Nonostante non sia a livello delle prime cento nel Ranking UEFA, Saint Kitts è comunque una discreta squadra tra quelle più piccole: proveniente dallo stato insulare dell'America centrale, è attualmente 63 posizioni più in alto della squadra del Titano.

Sconfitta il 20 marzo, San Marino ha una seconda possibilità in questa pausa dei campionati: Saint Kitts giocherà nuovamente allo Stadium il replay della gara appena passata agli archivi. L'ultimo successo della rappresentativa sanmarinase è datato 2004.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le info su San Marino-Saint Kitts and Nevis: dove vederla in diretta tv, in streaming e le formazioni della partita.