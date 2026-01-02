Pubblicità
Brunori Salvatore EspositoGetty Images
Michael Baldoin

Sampdoria scatenata sul calciomercato: da Esposito a Brunori, tutti i colpi per svoltare il cammino in Serie B

La Sampdoria opera una vera rivoluzione sul mercato per allontanarsi dalla zona retrocessione: da Salvatore Esposito a Brunori, tutti i nuovi arrivi blucerchiati.

Lo scorso anno la retrocessione era arrivata sul campo, un giorno devastante per le migliaia di tifosi della Sampdoria, che avevano visto la loro squadra toccare uno dei punti più bassi della sua storia.

Poi il caso Brescia ha concesso un’ultima opportunità, colta dai blucerchiati, che hanno centrato la salvezza in Serie B grazie al doppio successo nei playout contro la Salernitana.

Questo avvio di stagione, però, ha dimostrato che il rischio retrocessione resta un pericolo concreto: per questo motivo i liguri corrono sul mercato per rinforzare la rosa e dare una svolta alla stagione.

  • GRANDE COLPO A CENTROCAMPO: ARRIVA SALVATORE ESPOSITO DALLO SPEZIA

    Il grande colpo a sorpresa del mercato invernale della Sampdoria è Salvatore Esposito.

    I blucerchiati hanno trovato l’accordo con lo Spezia per il centrocampista classe 2000, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato oltre i due milioni di euro.

    Per il fratello di Francesco Pio (Inter) e di Sebastiano (Cagliari) è pronto un contratto quadriennale, fino all’estate 2030.

  • IN ARRIVO BRUNORI DAL PALERMO PER RINFORZARE L'ATTACCO

    Un altro colpo di rilievo per la Sampdoria è Brunori, pronto a lasciare il Palermo per trasferirsi a Genova.

    Il classe 1994, vera bandiera dei rosanero con 175 presenze e 76 goal finora, potrebbe cambiare aria a causa del poco spazio trovato in queste ultime settimane.

    Inzaghi, infatti, ha deciso di affidarsi a Pojhanpalo come unica punta, escludendo così l'attaccante italiano.

    Brunori sbarcherà in Liguria in prestito, con un conguaglio in favore del Palermo in caso di salvezza della Samp, mentre l’ingaggio sarà interamente coperto dai blucerchiati.

  • ALTRI DUE ACQUISTI: ECCO MITOGLOU E BEGIC

    Non solo Esposito e Brunori: la Sampdoria ha chiuso per altri due acquisti, Mitoglou e Begic.

    Il primo arriva a parametro zero, dopo aver trovato con l’Aek Atene l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno.

    Il secondo, invece, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Parma, squadra con cui ha collezionato appena un minuto in questa Serie A.

  • OBIETTIVO SALVEZZA: LA SAMP VA FORTE SUL MERCATO

    La Sampdoria ha capito di non poter scherzare con il fuoco, anche alla luce della lezione subita sul finale della scorsa stagione.

    Con idee chiare sul mercato, i blucerchiati hanno affondato i primi colpi per ripartire dopo la sosta con un obiettivo preciso: conquistare la salvezza il prima possibile.

    In questo avvio di campionato, infatti, la squadra è rimasta all’ultimo posto per diverse settimane, cambiando ritmo solo nelle ultime giornate e lasciando le ultime tre posizioni grazie al successo interno contro la Reggiana nell’ultima gara del 2025.

