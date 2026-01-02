Sampdoria scatenata sul calciomercato: da Esposito a Brunori, tutti i colpi per svoltare il cammino in Serie B

Non solo Esposito e Brunori: la Sampdoria ha chiuso per altri due acquisti, Mitoglou e Begic.

Il primo arriva a parametro zero, dopo aver trovato con l’Aek Atene l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno.

Il secondo, invece, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Parma, squadra con cui ha collezionato appena un minuto in questa Serie A.