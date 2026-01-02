Sampdoria scatenata sul calciomercato: da Esposito a Brunori, tutti i colpi per svoltare il cammino in Serie B

Lo scorso anno la retrocessione era arrivata sul campo, un giorno devastante per le migliaia di tifosi della Sampdoria, che avevano visto la loro squadra toccare uno dei punti più bassi della sua storia.
Poi il caso Brescia ha concesso un’ultima opportunità, colta dai blucerchiati, che hanno centrato la salvezza in Serie B grazie al doppio successo nei playout contro la Salernitana.
Questo avvio di stagione, però, ha dimostrato che il rischio retrocessione resta un pericolo concreto: per questo motivo i liguri corrono sul mercato per rinforzare la rosa e dare una svolta alla stagione.