Sampdoria-Salernitana dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ad inizio stagione, immaginare che Sampdoria-Salernitana sarebbe stato uno spareggio salvezza avrebbe rappresentato qualcosa ai limiti dell'utopistico.

Invece il campionato ha detto altro, con blucerchiati e granata contro nella 38ª giornata (ma non ultima, perché martedì prossimo si recupera il 34º turno di Pasqua rimandato per la morte di Papa Francesco) alle prese con situazioni di classifica appese a un filo e l'obbligo in queste ultime 2 gare di fare bottino pieno per mantenere la categoria o quantomeno garantirsi il Playout.

Tutto su Samp-Salernitana: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.