Sampdoria-Salernitana, dove vedere il Playout d'andata di Serie B: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sampdoria vs Salernitana

Canale tv, formazioni e dove vedere in diretta streaming Sampdoria-Salernitana, Playout d'andata di Serie B.

Classifica di Serie B rimescolata e Playout tra Sampdoria e Salernitana.

La retrocessione a tavolino del Brescia, decretata dopo la conclusione del campionato, ha sconvolto gli scenari della stagione 2024/2025: se in un primo momento a giocare lo spareggio salvezza dovevano essere i granata e il Frosinone, la nuova graduatoria ha consentito ai ciociari di conservare la categoria e ai blucerchiati - che erano scesi in C - di darsi un'ultima speranza contendendo il traguardo alla squadra di Pasquale Marino.

Match di ritorno in programma il 20 giugno all'Arechi: in caso di parità complessiva tra andata e ritorno a salvarsi sarà la Salernitana, poiché meglio piazzatasi in campionato.

Di seguito formazioni, canale tv e copertura streaming del primo round del Playout.