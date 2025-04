La Sampdoria rischia la retrocessione in Serie C: crisi, contestazione e sogno Mancini, cosa succede

Crisi senza fine in casa Samp: fiducia a tempo per Semplici, decisivo il derby con lo Spezia. E intanto si fa largo la suggestione Mancini.

Tre allenatori cambiati, rosa rivoluzionata tra estate e gennaio, salvezza complicata.

Il momento storico della Sampdoria si conferma da incubo anche in questa stagione, dove i blucerchiati a 7 giornate dalla fine del campionato rischiano concretamente la retrocessione in Serie C.

Il tracollo interno col Frosinone di sabato scorso ha fatto deflagrare definitivamente crisi e contestazione, con Marassi che - dopo aver fornito sostegno incondizionato - ha criticato duramente la squadra.

Perché la Samp non riesce a uscire dal buco nero? Cosa succede?