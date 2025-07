La Sampdoria prova a ripartire, Donati sarà il nuovo allenatore: riduzione dei costi e non solo, il piano del club

Tra incertezze economiche e contestazioni, la Sampdoria progetta la prossima stagione: tagli per stipendi e vivaio.

Come ripartire dopo tutto quello che è successo nell'ultima stagione e la retrocessione evitata solo dopo la penalizzazione del Brescia? Una domanda a cui in casa Sampdoria stanno provando a rispondere; di tempo per programmare il prossimo anno calcistico non ce n'è moltissimo e infatti il club ha iniziato a fare le prime mosse concrete.

Una di queste riguarda la scelta dell'allenatore, che sarà Massimo Donati, libero dopo l'esperienza in Grecia con il Kallithea. Niente conferma quindi per Attilio Lombardo, vice di Chicco Evani nell'ultima parte di stagione e che era "spinto" dalla piazza ma anche dal direttore sportivo, Andrea Mancini.

Una decisione presa direttamente da Joseph Tey, l'azionista di maggioranza, che dopo aver delegato vuole adesso avere il controllo a 360 gradi della situazione e l'ultima parola sulle questioni più importanti come quella del nuovo tecnico.

I temi sul tavolo per la Sampdoria però sono molti e non si fermano alla scelta dell'allenatore. C'è una situazione finanziaria che non lascia tranquilla la piazza e un preciso piano per provare a superare il momento di difficoltà economico.