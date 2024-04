Sampdoria decimata contro lo Spezia: dissenteria per calciatori e staff dopo un pranzo di pesce

Molti calciatori e alcuni membri dello staff fermati prima del derby contro lo Spezia da problemi fisici: il motivo è legato ad un pranzo di pesce.

Un pranzo ‘indigesto’ per la Sampdoria di Andrea Pirlo. È proprio il caso di dirlo. Disavventura per la squadra blucerchiata alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il derby ligure, terminato sul pari a reti inviolate.

L’ex centrocampista e ora tecnico della Samp ha svelato in conferenza stampa che molti dei suoi calciatori, così come alcuni membri del suo staff, non erano al massimo della condizione fisica.

Secondo quanto rivela il quotidiano Il Secolo XIX, il motivo è legato ad un fatale pranzo a base di pesce a ridosso della sfida.