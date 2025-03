Nuovo logo sulle maglie della Sampdoria: i blucerchiati celebrano la Giornata della Donna contro il Palermo

Il club blucerchiato celebra la Giornata della Donna scendendo in campo con una maglia che omaggia le abbonate, e non solo.

Un giorno importante, storicamente, quello di sabato, a livello globale: senza retorica, la Giornata Internazionale della Donna va celebrata, ogni anno, trasversalmente, in ogni ambito del quotidiano: calcio compreso.

In Italia, ovviamente, la Giornata della Donna verrà rispettata, nel suo profondo significato, anche in campo, nelle forme in cui il pallone lo permette: in questo senso, la Sampdoria ha portato avanti un'iniziativa inedita, per certi versi "storica".

Perché sulle maglie blucerchiate, per celebrare l'evento, cambierà il logo: sì, il "Baciccia" subirà delle modifiche. "Per ricordare come la Sampdoria sia anche femminile, forte, viva e presente", come recita la nota del club. Non un progetto qualunque.