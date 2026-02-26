Lazar Samardzic è diventato nel giro di pochi giorni l’uomo dai goal ‘pesanti’ e il leader dell’Atalanta di Raffaele Palladino.
Tra campionato e Champions League, il serbo è risultato decisivo con due reti pesantissime contro il Napoli e il Borussia Dortmund.
Due goal che non solo hanno regalato due vittorie fondamentali, con la Dea agli ottavi in Europa e nuovamente in piena corsa per la prossima edizione della Champions, ma hanno certificato la maturazione di un giocatore che fino a poche settimane fa sembrava vivere ai margini del progetto degli orobici.
La sua ascesa coincide con l’assenza di Charles De Ketelaere, un vuoto che Samardzic sta riempiendo con freddezza, personalità e responsabilità, incarnando la figura di leader tecnico e carismatico, come ha dimostrato ieri contro il Dortmund, incaricandosi di battere un rigore pesantissimo al 98’.