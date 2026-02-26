L’assenza di Charles De Ketelaere ha aperto un varco che Samardzic sta sfruttando con una continuità che finora gli era mancata.

Né nella passata stagione con Gian Piero Gasperini, né all’inizio di questa con Ivan Juric, il serbo era riuscito a imporsi come elemento determinante. Con l’arrivo di Palladino, invece, ha trovato spazio, fiducia e un ruolo che oggi sta occupando con decisione.

Tra la stoccata al Napoli e il rigore al 98’ contro il Borussia, il talento cristallino di Samardzic sta finalmente sbocciato, con il serbo che non si limita più a sorprendere: incide, decide e trascina. E la Dea, anche senza De Ketelaere, ne sta raccogliendo i frutti.