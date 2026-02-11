Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Samardzic Pasalic Sulemana AtalantaGetty Images
Michael Baldoin

Samardzic, Sulemana o Pasalic: chi gioca nell'Atalanta al posto dell'infortunato De Ketelaere?

L’infortunio dell’attaccante belga libera un posto sulla trequarti dell’Atalanta, con diversi giocatori pronti ad approfittarne: chi sostituirà De Ketelaere fino al suo ritorno?

Pubblicità

"De Ketelaere nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito un dolore al ginocchio: non dovrebbe essere niente di grave."

Secondo le prime sensazioni di Raffaele Palladino, l’infortunio dell’attaccante belga accusato nel prepartita contro la Cremonese non sembrava destare particolari preoccupazioni. Gli esami strumentali, però, hanno restituito un quadro meno rassicurante: è stata infatti riscontrata una lesione del corno posteriore del menisco.

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente su una domanda chiave: chi prenderà il posto di De Ketelaere sulla trequarti dell’Atalanta? I candidati non mancano, ma finora nessuno è riuscito a imporsi pienamente né sotto la gestione Juric né con l’attuale tecnico campano.

  • L'ATALANTA PERDE DE KETELAERE PER INFORTUNIO

    Ormai da tre stagioni De Ketelaere è uno dei punti di forza dell’Atalanta, un giocatore completamente rinato dopo la deludente prima esperienza in Italia con la maglia del Milan.

    Il belga è diventato una pedina chiave sia in termini realizzativi - 32 goal e 29 assist in 130 presenze in due anni e mezzo - sia per il contributo al gioco, grazie a giocate spesso decisive per l’economia della squadra.

    In questa stagione non sono mancate alcune difficoltà, ma tra dicembre e gennaio aveva dato segnali incoraggianti di ripresa, prima di fermarsi - questa volta - per un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un periodo non ancora definito: un’assenza pesante per l’Atalanta, che perde un riferimento importante sulla trequarti.

    • Pubblicità

  • PASALIC, SAMARDZIC O SULEMANA: CHI GIOCA AL POSTO DEL BELGA?

    Con l’assenza di De Ketelaere, la concorrenza sulla trequarti dell’Atalanta non manca di certo.

    Nonostante la cessione di Lookman, infatti, sono diversi i giocatori a disposizione di Palladino in quella zona del campo.

    Già contro la Cremonese è partito dal 1’ Samardzic sulla trequarti di destra, sostituto naturale del belga, essendo l’unico mancino in rosa in grado di giocare a piede invertito.

    Al posto dell’ex Udinese, protagonista comunque di una buona prestazione, è entrato Sulemana al 70’, che per alcuni minuti ha diviso la trequarti con Raspadori, poi sostituito a sua volta poco dopo.

    Infine c’è il sempreverde jolly Pasalic: contro la Cremonese è stato impiegato in mediana accanto a Ederson per sostituire lo squalificato De Roon, ma ha già dimostrato in più occasioni di poter agire con efficacia anche sulla trequarti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ZALEWSKI PUÒ TORNARE A GIOCARE SULLA TREQUARTI

    Un altro jolly a disposizione di Palladino è Zalewski, che alla Roma era stato progressivamente adattato al ruolo di esterno a tutta fascia, ma che tra Inter e Atalanta ha dimostrato di non aver perso le qualità da trequartista.

    Il polacco è già stato impiegato dall’attuale tecnico nerazzurro in zona offensiva, ma viene considerato soprattutto sulla corsia di sinistra, sia alle spalle della punta sia come esterno.

    Contro la Cremonese, però, è stato utilizzato largo a centrocampo nonostante l’assenza di De Ketelaere: un segnale che rende la sua candidatura più defilata rispetto a quella degli altri interpreti.

  • COME GIOCHERÀ L'ATALANTA SENZA DE KETELAERE

    L'assenza di De Ketelaere creerà inevitabilmente qualche difficoltà all’Atalanta, ma Palladino difficilmente modificherà il suo assetto tattico e continuerà ad affidarsi al 3-4-2-1.

    Sulla trequarti, dunque, accanto a Raspadori - sempre più centrale nella fase offensiva della Dea - il candidato principale sembra essere Samardzic, il profilo che per caratteristiche può sostituire in modo più naturale il belga.

    Palladino, però, ha spesso alternato i suoi uomini, motivo per cui non sarebbe sorprendente vedere impiegati anche Sulemana o Pasalic, o persino lo stesso Zalewski, in attesa di ritrovare un giocatore chiave come De Ketelaere.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0