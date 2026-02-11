Samardzic, Sulemana o Pasalic: chi gioca nell'Atalanta al posto dell'infortunato De Ketelaere?

Ormai da tre stagioni De Ketelaere è uno dei punti di forza dell’Atalanta, un giocatore completamente rinato dopo la deludente prima esperienza in Italia con la maglia del Milan.

Il belga è diventato una pedina chiave sia in termini realizzativi - 32 goal e 29 assist in 130 presenze in due anni e mezzo - sia per il contributo al gioco, grazie a giocate spesso decisive per l’economia della squadra.

In questa stagione non sono mancate alcune difficoltà, ma tra dicembre e gennaio aveva dato segnali incoraggianti di ripresa, prima di fermarsi - questa volta - per un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un periodo non ancora definito: un’assenza pesante per l’Atalanta, che perde un riferimento importante sulla trequarti.