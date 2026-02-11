Samardzic, Sulemana o Pasalic: chi gioca nell'Atalanta al posto dell'infortunato De Ketelaere?

"De Ketelaere nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito un dolore al ginocchio: non dovrebbe essere niente di grave."
Secondo le prime sensazioni di Raffaele Palladino, l’infortunio dell’attaccante belga accusato nel prepartita contro la Cremonese non sembrava destare particolari preoccupazioni. Gli esami strumentali, però, hanno restituito un quadro meno rassicurante: è stata infatti riscontrata una lesione del corno posteriore del menisco.
Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente su una domanda chiave: chi prenderà il posto di De Ketelaere sulla trequarti dell’Atalanta? I candidati non mancano, ma finora nessuno è riuscito a imporsi pienamente né sotto la gestione Juric né con l’attuale tecnico campano.