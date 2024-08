Samardzic in panchina, l'attacco del Genoa e il portiere del Monza: cosa ci ha detto la serata di Coppa Italia

Il primo turno di Coppa Italia ha visto impegnate Monza, Genoa, Udinese e Sassuolo: tra sorprese e conferme, ecco chi ha brillato.

Il primo turno di Coppa Italia ha visto impegnate alcune squadre di Serie A (Udinese, Genoa, Monza), oltre al Sassuolo di Fabio Grosso, nei loro primi appuntamenti ufficiali di questa stagione.

In attesa di risvolti in chiave mercato, i primi match ufficiali hanno dato segnali sullo stato di forma delle squadre che tra una settimana esordiranno in campionato.

Ma andiamo a vedere come si sono comportate nel dettaglio le squadre nei rispettivi match e le possibili indicazioni in chiave tattica e di mercato.