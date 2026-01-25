Salta En Nesyri-Juventus, Chiellini: "Trattativa chiusa, a titolo definitivo non lo vogliamo"

Prestito oneroso con diritto di riscatto: questa era la formula scelta da Juventus e Fenerbahçe per il trasferimento a Torino di En-Nesyri. Il lavoro del neo ds Ottolini, volato a Istanbul negli ultimi giorni, aveva dunque dato i propri frutti.

Nel dettaglio, la Juventus avrebbe versato immediatamente 4 milioni di euro nelle casse dei turchi, mentre l'eventuale riscatto di En-Nesyri al termine della stagione sarebbe costato altri 19 milioni.

En-Nesyri, come confermato da Chiellini, ha però preteso di arrivare in Italia a titolo definitivo e dunque con maggiori garanzie sul futuro. L'inserimento del Siviglia, suo ex club, avrebbe fatto il resto. E così l'operazione è saltata.