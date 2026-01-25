Pubblicità
Fenerbahce v Benfica - UEFA Champions League Play Off 1st LegGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Salta En Nesyri-Juventus, Chiellini: "Trattativa chiusa, a titolo definitivo non lo vogliamo"

Giorgio Chiellini annuncia la fumata nera sull'arrivo di Youssef En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa perché a titolo definitivo non lo vogliamo e non lo possiamo acquistare".

Tutto saltato. Youssef En-Nesyri, al netto di possibili ribaltoni mai completamente da escludere nel folle mondo del calciomercato, non indosserà la maglia della Juventus nella seconda parte della stagione.

Intervenuto davanti alle telecamere delle varie emittenti prima di Juventus-Napoli, big match del turno che prenderà il via alle 18, Giorgio Chiellini ha rivelato quel che nelle ultime ore si era sospettato: la trattativa con il Fenerbahçe è naufragata.

L'ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato dunque il posto al nulla di fatto delle ultime ore. Più per la volontà del calciatore che dei due club coinvolti.

  • "NO A TITOLO DEFINITIVO"

    Così Chiellini a Sky mezz'ora circa prima dell'inizio di Juve-Napoli:

    "En-Nesyri ha espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa perché a titolo definitivo non lo vogliamo e non lo possiamo acquistare".

  • "POTEVA ESSERE UN'OCCASIONE INTERESSANTE"

    Un concetto che il dirigente bianconero ha ribadito poco dopo a DAZN, rammaricandosi per il nulla di fatto:

    “Siamo andati a parlare col ragazzo, poteva essere un’occasione interessante ma ha mostrato quache perplessità sulle modalità del trasferimento in prestito. A oggi la trattativa è chiusa”.

  • ACCORDO SALTATO

    Prestito oneroso con diritto di riscatto: questa era la formula scelta da Juventus e Fenerbahçe per il trasferimento a Torino di En-Nesyri. Il lavoro del neo ds Ottolini, volato a Istanbul negli ultimi giorni, aveva dunque dato i propri frutti.

    Nel dettaglio, la Juventus avrebbe versato immediatamente 4 milioni di euro nelle casse dei turchi, mentre l'eventuale riscatto di En-Nesyri al termine della stagione sarebbe costato altri 19 milioni.

    En-Nesyri, come confermato da Chiellini, ha però preteso di arrivare in Italia a titolo definitivo e dunque con maggiori garanzie sul futuro. L'inserimento del Siviglia, suo ex club, avrebbe fatto il resto. E così l'operazione è saltata.

  • "PROVEREMO A MIGLIORARE LA SQUADRA"

    Lo stesso Chiellini, sempre a DAZN, ha comunque tenuto la porta aperta all'arrivo di un altro centravanti e, in generale, alla concretizzazione di una mossa in entrata negli ultimi giorni del mercato invernale:

    “Vedremo se ci sarà l’occasione di migliorare la squadra nella prossima settimana, consapevoli che il mercato di gennaio non è mai facile. Però siamo lì”.

