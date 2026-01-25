Salta En Nesyri-Juventus, Chiellini: "Trattativa chiusa, a titolo definitivo non lo vogliamo"

Tutto saltato. Youssef En-Nesyri, al netto di possibili ribaltoni mai completamente da escludere nel folle mondo del calciomercato, non indosserà la maglia della Juventus nella seconda parte della stagione.
Intervenuto davanti alle telecamere delle varie emittenti prima di Juventus-Napoli, big match del turno che prenderà il via alle 18, Giorgio Chiellini ha rivelato quel che nelle ultime ore si era sospettato: la trattativa con il Fenerbahçe è naufragata.
L'ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato dunque il posto al nulla di fatto delle ultime ore. Più per la volontà del calciatore che dei due club coinvolti.