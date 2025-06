Salisburgo-Real Madrid LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sulla partita del Mondiale per Club

Gli aggiornamenti in diretta su Salisburgo-Real Madrid, valida per l'ultima giornata del Gruppo H del Mondiale per Club.

Le prime due del Gruppo H, ossia Salisburgo e Real Madrid, si giocano tutte le proprie chances di qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Una tra austriaci e Blancos potrebbe diventare la prossima avversaria della Juventus nella fase ad eliminazione diretta, ma per entrambe tutto passerà dall'incrocio valido per l'ultima giornata dei gironi e per cosa farà l'Al Hilal col già eliminato Pachuca. GOAL vi offre la diretta testuale di Salisburgo-Real: formazioni, copertura tv e streaming, risultato e aggiornamenti LIVE! L'articolo prosegue qui sotto