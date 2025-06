Salernitana-Sampdoria 2-0, 3-1 o 4-2, chi si salva e chi retrocede: ci sono supplementari e rigori? Il regolamento dei playout di Serie B

La Sampdoria ha vinto 2-0 la partita d'andata e vede la salvezza. Ma cosa accadrebbe se anche la Salernitana vincesse con due goal di scarto?

Meulensteen prima, Curto poi: domenica sera sono stati loro due i grandi protagonisti della Sampdoria, che battendo per 2-0 la Salernitana nell'andata del playout di Serie B vede ora la permanenza in categoria anche per la prossima stagione.

La squadra di Evani, che si è vista concedere una seconda chance dopo la retrocessione a tavolino del Brescia, scenderà dunque in campo nel ritorno dell'Arechi con il destino completamente nelle proprie mani. Gara che, per la cronaca, si giocherà venerdì 20 giugno con calcio d'inizio alle 20.30.

La Salernitana è al contrario costretta a un'impresa per salvare la categoria e non dover ripartire dalla C, ma non si dà per vinta. Pur sapendo bene che dovrà giocare la partita perfetta per confezionare il ribaltone e far retrocedere - stavolta sì - la Sampdoria.

A tal proposito, cosa accadrebbe nel caso la Salernitana si imponesse a sua volta con due goal di scarto, dunque per 2-0, 3-1, 4-2 eccetera? Cosa dice il regolamento dei playout di Serie B.