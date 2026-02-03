Goal.com
Players define summer window GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Da Salah e Vinicius Junior a Vlahovic: 20 nomi pronti ad accendere il calciomercato estivo

Andata in archivio la sessione di gennaio, ecco 20 potenziali profili in grado di rendere pirotecnico il mercato dell'estate: tra essi anche Ederson, Vlahovic e Mateta.

E così è andata. Il calciomercato di gennaio si è chiuso per un altro anno e, sebbene sia stato un mese relativamente tranquillo dal punto di vista dei grandi affari, ciò non significa che non potremo assistere a un'altra estate ricca di colpi di scena in termini di arrivi e partenze.

Da talenti di alto livello a giovani emergenti e potenziali free agent, ci saranno un sacco di grandi nomi in movimento una volta che si aprirà la finestra di mercato a giugno, e questo senza considerare l'impatto dei Mondiali, con stelle emergenti che sicuramente si faranno notare durante il torneo e si guadagneranno un trasferimento grazie alle loro prestazioni in Nord America.

Quindi, quali sono i nomi da ricordare in vista della pausa stagionale? GOAL propone 20 giocatori il cui futuro probabilmente definirà la finestra di mercato estiva del 2026.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    KARIM ADEYEMI (BORUSSIA DORTMUND)

    Da quando Karim Adeyemi ha cambiato agente per essere rappresentato da Jorge Mendes lo scorso agosto, è chiaro che il suo obiettivo è quello di lasciare il Borussia Dortmund, e da allora il calciatore della nazionale tedesca è stato accostato a una serie di club europei di alto livello.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Tottenham e Napoli sono solo alcune delle squadre che hanno mostrato interesse o hanno ricevuto l'offerta di ingaggiare Adeyemi, il cui contratto al Signal Iduna Park scadrà tra meno di 18 mesi. Il 24enne potrebbe quindi essere disponibile a un prezzo ridotto, dato che il BVB intende cedere uno dei suoi attaccanti di punta finché ha ancora un certo valore.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    JULIAN ALVAREZ (ATLETICO MADRID)

    L'obiettivo principale di Julian Alvarez per l'estate sarà quello di guidare l'attacco dell'Argentina nella conquista del titolo mondiale, ma quasi certamente si parlerà del suo futuro, dato che l'Atletico Madrid si prepara a ricevere offerte per il suo attaccante di punta.

    Si dice che il Barcellona stia puntando su Alvarez come numero 9 ideale per sostituire Robert Lewandowski, mentre l'Arsenal continua a nutrire interesse per l'ex giocatore del Manchester City dopo la deludente stagione d'esordio di Viktor Gyokeres nel nord di Londra. Indipendentemente da ciò, l'Atleti probabilmente chiederà più di 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/118 milioni di dollari) prima di prendere in considerazione la vendita del 26enne Alvarez.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ELLIOT ANDERSON (NOTTINGHAM FOREST)

    Elliot Anderson ha tutte le carte in regola per vivere un'estate che gli cambierà la vita. Dopo essersi affermato come titolare al fianco di Declan Rice nel centrocampo dell'Inghilterra, il giocatore del Nottingham Forest è pronto a diventare una delle stelle emergenti dei Mondiali. Se si considera anche il crescente interesse dei club per il suo trasferimento, il profilo del 23enne potrebbe raggiungere livelli inimmaginabili nel 2026.

    Sia il Manchester United che il Manchester City starebbero monitorando i progressi di Anderson con l'obiettivo di rafforzare i rispettivi centrocampi in vista della prossima stagione e, sebbene per strapparlo al City Ground potrebbero essere necessari 100 milioni di sterline (137 milioni di dollari), il potenziale di Anderson renderebbe probabilmente l'investimento vantaggioso.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    CARLOS BALEBA (BRIGHTON)

    Carlos Baleba ha quasi lasciato il Brighton la scorsa estate, quando il Manchester United ha mostrato un interesse concreto nel portare il calciatore camerunese all'Old Trafford, e sembra che l'aumento dell'attenzione abbia avuto un impatto sulle sue prestazioni in campo. Tuttavia, nonostante non abbia raggiunto gli stessi livelli della stagione 2024-25, il 22enne dovrebbe comunque cambiare squadra nei prossimi mesi.

    Lo United rimane in prima fila mentre valuta come sostituire Casemiro, in partenza, ed è improbabile che i Seagulls possano chiedere la stessa cifra di 115 milioni di sterline (157,5 milioni di dollari) che volevano per Baleba l'ultima volta che i Red Devils hanno bussato alla loro porta.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    AYYOUB BOUADDI (LILLE)

    Ayyoub Bouaddi, uno dei migliori talenti emergenti del calcio francese, ha fatto notizia la scorsa stagione quando, a soli 17 anni, ha dato prova di grande dominio con il Lille contro squadre del calibro del Real Madrid e della Juventus in Champions League. Centrocampista difensivo dal fisico longilineo, Bouaddi sembra fatto apposta per il calcio che si gioca attualmente in Europa, ed è quindi nel mirino di numerosi grandi club in vista dell'estate.

    Il Paris Saint-Germain sembra essere il favorito per l'acquisto dell'ormai diciottenne, anche se Arsenal, Liverpool e Manchester United sono stati tutti menzionati come destinazioni alternative. Il Lille è riuscito a convincere Bouaddi a firmare un nuovo contratto con loro a dicembre, ma si è trattato solo di una tattica per aumentare il prezzo del loro prezioso talento locale.

  • RB Leipzig v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    YAN DIOMANDE (LIPSIA)

    Dodici mesi fa, Yan Diomande non aveva ancora fatto il suo esordio in prima squadra con il Leganes, squadra in difficoltà nella Liga. Tuttavia, dopo un'ascesa fulminea, il calciatore della Costa d'Avorio sembra ora destinato a scegliere tra le élite della Premier League quest'estate, mentre l'RB Leipzig spera di ricavare circa 100 milioni di euro (86 milioni di sterline/118 milioni di dollari) dalla probabile vendita dell'ala, dopo averlo acquistato la scorsa estate per soli 20 milioni di euro.

    Diomande è stato una delle rivelazioni della stagione di Bundesliga, tanto che alcune indiscrezioni lo danno in partenza per Arsenal, Chelsea, Manchester United e Liverpool. Lo stesso Diomande ha ammesso di aver tifato per i Reds da bambino, ma resta da vedere se il diciannovenne finirà ad Anfield o altrove.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    EDERSON (ATALANTA)

    Dal momento in cui ha dato una lezione di calcio a centrocampo nella finale di Europa League del 2024, Ederson sembrava destinato a lasciare l'Atalanta, e l'estate del 2026 sembra essere il momento in cui il ventiseienne farà finalmente il prossimo passo nella sua carriera.

    L'Atletico Madrid è andato vicino all'acquisto di Ederson durante la finestra di mercato di gennaio e rimane in prima fila per il calciatore brasiliano, valutato 50 milioni di euro (43 milioni di sterline/59 milioni di dollari), anche se sia il Manchester United che il Manchester City lo hanno inserito nella loro lista dei centrocampisti desiderati.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    BRUNO FERNANDES (MANCHESTER UNITED)

    Bruno Fernandes ha una reale possibilità di battere il record di assist in una singola stagione di Premier League dopo un'altra stagione in cui ha guidato il Manchester United. Tuttavia, questa potrebbe anche essere l'ultima stagione del capitano dei Red Devils all'Old Trafford, dato che le voci di un interesse da parte dell'Arabia Saudita continuano a circolare.

    Fernandes ha rifiutato l'opportunità di unirsi all'Al-Hilal la scorsa estate, nonostante il calciatore portoghese abbia successivamente affermato di sentirsi costretto a lasciare lo United, e nei prossimi mesi potrebbe arrivare un'altra offerta da 100 milioni di sterline (137 milioni di dollari) dal Medio Oriente, dato che la Pro League sta pianificando la sua prossima ondata di acquisti di superstar in concomitanza con i Mondiali.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    LEON GORETZKA (BAYERN)

    Uno dei primi giocatori a diventare free agent prima dell'estate, il Bayern Monaco ha confermato a gennaio che Leon Goretzka non avrebbe firmato un nuovo contratto all'Allianz Arena, ma sarebbe rimasto fino alla fine della stagione prima di lasciare il gigante della Bundesliga.

    Veterano con quasi 300 partite giocate con il Bayern, Goretzka avrà solo 31 anni alla scadenza del contratto e rappresenterebbe quindi un'opzione interessante per diversi club europei che necessitano di un giocatore esperto da aggiungere al proprio centrocampo.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    IBRAHIMA KONATE (LIVERPOOL)

    Un altro giocatore che potrebbe essere disponibile gratuitamente quest'estate è Ibrahima Konate, il cui futuro è meno chiaro, dato che il Liverpool sta continuando nei suoi sforzi per convincere il difensore francese a rimanere ad Anfield, nonostante sia entrato negli ultimi cinque mesi del suo contratto.

    L'interesse del Real Madrid per Konate sembra essere diminuito dopo la sua stagione costellata di errori nel Merseyside, ma dato che a maggio compirà 27 anni, ci saranno sicuramente altri pretendenti per un difensore centrale con tanta esperienza ai massimi livelli.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    TINO LIVRAMENTO (NEWCASTLE)

    Se il Newcastle non riuscirà a qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione, probabilmente dovrà vendere uno o due giocatori durante l'estate per evitare di infrangere le regole finanziarie. Tino Livramento, nel frattempo, è stato accostato a un trasferimento dal Newcastle la scorsa estate, il che significa che il terzino inglese è uno dei principali candidati a lasciare la squadra se l'interesse da parte di altre squadre dovesse rimanere.

    Sia il Manchester City che l'Arsenal sono stati accostati all'ex giovane promessa del Chelsea, anche se resta da vedere se il suo record di infortuni non proprio brillante giocherà a suo sfavore nelle trattative per il trasferimento.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    JEAN-PHILIPPE MATETA (CRYSTAL PALACE)

    Per gran parte dell'ultima settimana del calciomercato di gennaio sembrava che Jean-Philippe Mateta fosse in procinto di lasciare il Crystal Palace. Il Nottingham Forest ha mostrato interesse ad acquisire il calciatore della nazionale francese prima che il Milan raggiungesse un accordo per ingaggiarlo, ma Mateta non ha superato le visite mediche dell'ultimo giorno a causa di un problema al ginocchio.

    Mateta si ritrova quindi di nuovo al Selhurst Park, nonostante abbia chiarito di non vedere alcun futuro per sé al Palace, e sarebbe quindi una sorpresa se non dovesse lasciare la squadra in ritardo, in estate. Naturalmente, il sostituto di Oliver Glasner potrebbe ancora convincere il 28enne a restare, ma con Jorgen Strand Larsen già ingaggiato per sostituire Mateta, un simile cambiamento di rotta sembra improbabile.

  • FBL-EUR-C3-PORTO-GLASGOW RANGERSAFP

    RODRIGO MORA (PORTO)

    Rodrigo Mora, attualmente il giocatore più promettente del calcio portoghese e uno dei migliori talenti adolescenti al mondo, ha quasi lasciato il Porto la scorsa estate, ma ha rifiutato il trasferimento all'Al-Ittihad, scegliendo invece di rimanere con la squadra della sua infanzia per un'altra stagione.

    Il centrocampista offensivo Mora, che ha segnato 15 gol in poco più di 60 presenze dal suo debutto in prima squadra a metà della scorsa stagione, è stato accostato a PSG, Manchester United e Arsenal negli ultimi 12 mesi, ma potrebbe costare fino a 70 milioni di euro (60,5 milioni di sterline/83 milioni di dollari) a causa di una clausola rescissoria nel contratto del diciottenne.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    MOHAMED SALAH (LIVERPOOL)

    A dicembre sembrava che la carriera di Mohamed Salah al Liverpool fosse già finita, e anche se il leggendario attaccante è riuscito a riconciliarsi con l'allenatore Arne Slot dopo aver ammesso in modo esplosivo di ritenere di essere stato costretto a lasciare il club dopo essere stato lasciato in panchina per tre partite consecutive, sembra comunque inevitabile che "Il re egiziano" lascerà Anfield alla fine della stagione.

    Con solo un anno di contratto rimasto rispetto a quello firmato a maggio, quest'estate rappresenta l'ultima occasione per i Reds di incassare davvero da uno dei loro più grandi giocatori, e con i club sauditi che fanno a gara per accogliere il calciatore arabo più famoso di sempre, non dovrebbero avere problemi a trovare un accordo che soddisfi tutte le parti.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    SAVINHO (MANCHESTER CITY)

    Savinho sembrava essere sul punto di essere ceduto la scorsa estate, quando era stato fortemente accostato al Tottenham, mentre il City era interessato all'attaccante del Real Madrid Rodrygo. E anche se nessuna delle due operazioni è andata in porto, Savinho non è riuscito a migliorare la sua posizione all'Etihad Stadium nel corso della stagione, dovendo affrontare una maggiore concorrenza per i minuti di gioco da parte di Antoine Semenyo, arrivato a gennaio.

    Pertanto, il 21enne nazionale brasiliano probabilmente cambierà squadra nel tentativo di guadagnarsi un posto da titolare altrove, con gli Spurs che sembrano ancora intenzionati a portare Savinho nel nord di Londra per potenziare il loro attacco.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    NICO SCHLOTTERBECK (BORUSSIA DORTMUND)

    Con il suo contratto in scadenza nel 2027 e nessun segno di un nuovo accordo in vista, Nico Schlotterbeck sembra destinato a lasciare il Borussia Dortmund nel 2026 per non rischiare che se ne vada a parametro zero 12 mesi dopo. Il Bayern Monaco era stato indicato come la destinazione più probabile per il calciatore della nazionale tedesca, ma la decisione di Dayot Upamecano di rimanere all'Allianz Arena e firmare un nuovo contratto sembra aver messo fine a questa ipotesi.

    Il Liverpool potrebbe quindi emergere come il principale pretendente per il 26enne Schlotterbeck, mentre anche il Real Madrid è alla ricerca di rinforzi in difesa, dato che si prepara a dire addio ai giocatori in scadenza di contratto Antonio Rudiger e David Alaba.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VINICIUS JUNIOR (REAL MADRID)

    Segnatevelo come il principale candidato a diventare la saga di calciomercato dell'estate...

    Vinicius Jr è stato accostato a un trasferimento milionario in Arabia Saudita per gran parte degli ultimi 18 mesi, e la sua partenza dal Real Madrid non è mai sembrata così vicina come quando ha litigato con Xabi Alonso. A novembre alcune fonti hanno riferito che il brasiliano si rifiutava di avviare le trattative per il rinnovo del contratto, nonostante quello attuale scadrà solo nell'estate del 2027.

    L'addio di Alonso a gennaio potrebbe porre fine a questa situazione di stallo, e Vinicius ha dato spettacolo baciando lo stemma del Real Madrid dopo aver segnato da quando l'allenatore spagnolo ha lasciato la squadra, ma il dado è già tratto? I giovani Franco Mastantuono ed Endrick sono pronti a subentrare, mentre Kylian Mbappé è senza dubbio il leader dell'attacco dei Blancos, il che significa che Vinicius farebbe meglio ad accettare l'offerta economica del Medio Oriente prima di pianificare un ritorno in Europa tra un paio d'anni.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    DUSAN VLAHOVIC (JUVENTUS)

    Uno dei potenziali free agent più intriganti, Dusan Vlahovic non è stato all'altezza delle aspettative che hanno accompagnato il suo trasferimento alla Juventus per 70 milioni di euro nel gennaio 2022. Il calciatore della nazionale serba ha totalizzato 64 gol in 162 presenze con i bianconeri, ma durante i suoi quattro anni a Torino è gradualmente sceso nella gerarchia della squadra e quest'estate potrà lasciare il club.

    Nonostante ciò, Vlahovic è stato accostato a squadre come Barcellona, Bayern Monaco e Tottenham, il che significa che probabilmente avrà un mercato discreto, dato che punta a rimettere in carreggiata la sua carriera all'età di 26 anni.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ADAM WHARTON (CRYSTAL PALACE)

    L'ultimo a uscire dal Crystal Palace spegnerà le luci? I tifosi degli Eagles si sono abituati a perdere i loro giocatori di punta, data la loro posizione nella catena alimentare del calcio, ma con Ebereche Eze e Marc Guehi che hanno entrambi lasciato la squadra negli ultimi 12 mesi, e con Mateta e Oliver Glasner in procinto di andarsene in estate, saranno riluttanti a perdere anche il centrocampista Adam Wharton.

    Tuttavia, il calciatore della nazionale inglese ha molti ammiratori, tra cui Real Madrid, Manchester United e Liverpool, desiderosi di ingaggiare il 21enne maestro dei passaggi. Il Palace probabilmente negozierà duramente con Wharton, dato che gli restano ancora tre anni di contratto, ma un'altra partenza di alto profilo dal Selhurst Park potrebbe ancora essere all'ordine del giorno prima della fine dell'anno.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    HARRY WILSON (FULHAM)

    Il concetto di un giocatore che approfitta dell'ultimo anno di contratto è ben noto agli appassionati di sport americani. Da tempo ormai, i potenziali free agent migliorano le loro prestazioni nell'ultimo anno di contratto per assicurarsi offerte vantaggiose una volta entrati nel mercato, e sembra che Harry Wilson abbia tratto ispirazione da queste storie con le sue prestazioni nel Fulham nel 2025-26.

    Solo cinque giocatori hanno fornito più gol e assist combinati nella Premier League rispetto al centrocampista gallese in questa stagione e, nonostante i tentativi dei Cottagers di legare Wilson a un nuovo contratto, ora mancano solo pochi mesi prima che diventi disponibile gratuitamente. Resta da vedere come sarà il suo mercato all'età di 29 anni, ma Wilson potrebbe essere uno dei giocatori disponibili più interessanti di questa estate.

