Da Salah e Vinicius Junior a Vlahovic: 20 nomi pronti ad accendere il calciomercato estivo

E così è andata. Il calciomercato di gennaio si è chiuso per un altro anno e, sebbene sia stato un mese relativamente tranquillo dal punto di vista dei grandi affari, ciò non significa che non potremo assistere a un'altra estate ricca di colpi di scena in termini di arrivi e partenze.

Da talenti di alto livello a giovani emergenti e potenziali free agent, ci saranno un sacco di grandi nomi in movimento una volta che si aprirà la finestra di mercato a giugno, e questo senza considerare l'impatto dei Mondiali, con stelle emergenti che sicuramente si faranno notare durante il torneo e si guadagneranno un trasferimento grazie alle loro prestazioni in Nord America.

Quindi, quali sono i nomi da ricordare in vista della pausa stagionale? GOAL propone 20 giocatori il cui futuro probabilmente definirà la finestra di mercato estiva del 2026.