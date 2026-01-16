Il Liverpool ha ottenuto risultati eccellenti senza Salah, con una serie di imbattibilità in tutte le competizioni che si è estesa a 11 partite. Tuttavia, durante questo periodo la squadra non è sempre stata convincente e ha visto il suo acquisto record Alexander Isak subire una frattura alla gamba.

La potenza di fuoco di Salah, con 250 goal segnati con la maglia del Liverpool, sarà molto gradita alla squadra di Slot, che continua a competere sul fronte nazionale e continentale. Martedì la squadra si recherà a Marsiglia per la sua prossima partita europea, dopo aver ospitato il Burnley sabato.

Slot non si sbilancia sul possibile coinvolgimento di Salah nella partita contro i giganti della Ligue 1, ma ammette che ci sono stati contatti tra tutte le parti. Alla domanda sul prossimo ritorno di Salah, ha risposto: "È qualcosa di cui stiamo discutendo insieme in questo momento. Tornerà la prossima settimana. Stiamo discutendo con lui di ciò che ci si aspetta da lui là e di ciò che ci si aspetta da lui qui. Ma, prima di tutto, sabato deve giocare un'altra partita importante con l'Egitto.

Sono felice che torni. Mo è stato molto importante per questo club, per me, quindi sono felice che sia tornato. Anche se avessi 15 attaccanti, sarei comunque felice se tornasse, ma non è questa la nostra situazione attuale".