Chris Burton

Salah pronto a tornare a Liverpool, trattativa tra il club e l'egiziano, Slot: "Ne stiamo discutendo"

Il Liverpool sta discutendo con Mohamed Salah in merito al suo ritorno in campo con la squadra. La superstar egiziana è stata impegnata con la nazionale nella Coppa d'Africa da metà dicembre. La squadra ha subito una dolorosa eliminazione in semifinale contro il Senegal. I Faraoni devono ancora disputare la finale per il terzo posto, dopodiché il loro capitano potrà tornare in Inghilterra.

Mohamed Salah presto concluderà la Coppa d'Africa giocando la finale per il 3/4 posto contro la Nigeria. L'egiziano quindi si prepara a tornare in Inghilterra dove lo sta aspettando il Liverpool. 

Le parti non si erano lasciate nel migliore dei modi, con la forte polemica tra Arne Slot e Salah dopo le pesanti dichiarazioni dell'egiziano, che aveva criticato la situazione e la gestione del tecnico. 

E adesso che succederà quindi tra Salah e il Liverpool? 

  • LIVERPOOL IN TRATTATIVA CON SALAH PER IL RITORNO

    Il Times riporta che i dirigenti del Liverpool sono in "trattative" con Salah. I Reds sono comprensibilmente ansiosi di stabilire quando l'ala 33enne sarà pronta a riprendere la stagione 2025-26.

    Il suo ritorno nel Merseyside è previsto per la prossima settimana, dopo la partita di sabato contro la Nigeria, ma non è stata ancora fissata una data definitiva per il suo rientro ad Anfield. Continuano invece a circolare domande su quanto tempo Salah rimarrà con i campioni della Premier League.

    Prima di partire per la Coppa d'Africa, Salah ha lanciato una frecciata esplosiva nei confronti del Liverpool e dell'allenatore Arne Slot. Ha affermato di essere stato messo da parte, costretto a rimanere in panchina, e ha ammesso di aver visto deteriorarsi il suo rapporto di lavoro con l'olandese.

    È stato escluso dalla partita di Champions League contro l'Inter, ma è tornato in campo per la partita di Premier League contro il Brighton, nella quale ha fornito un assist dopo essere entrato in campo come sostituto all'inizio del secondo tempo.

    LE PAROLE DI SLOT: "STIAMO DISCUTENDO"

    Il Liverpool ha ottenuto risultati eccellenti senza Salah, con una serie di imbattibilità in tutte le competizioni che si è estesa a 11 partite. Tuttavia, durante questo periodo la squadra non è sempre stata convincente e ha visto il suo acquisto record Alexander Isak subire una frattura alla gamba.

    La potenza di fuoco di Salah, con 250 goal segnati con la maglia del Liverpool, sarà molto gradita alla squadra di Slot, che continua a competere sul fronte nazionale e continentale. Martedì la squadra si recherà a Marsiglia per la sua prossima partita europea, dopo aver ospitato il Burnley sabato.

    Slot non si sbilancia sul possibile coinvolgimento di Salah nella partita contro i giganti della Ligue 1, ma ammette che ci sono stati contatti tra tutte le parti. Alla domanda sul prossimo ritorno di Salah, ha risposto: "È qualcosa di cui stiamo discutendo insieme in questo momento. Tornerà la prossima settimana. Stiamo discutendo con lui di ciò che ci si aspetta da lui là e di ciò che ci si aspetta da lui qui. Ma, prima di tutto, sabato deve giocare un'altra partita importante con l'Egitto.

    Sono felice che torni. Mo è stato molto importante per questo club, per me, quindi sono felice che sia tornato. Anche se avessi 15 attaccanti, sarei comunque felice se tornasse, ma non è questa la nostra situazione attuale".

  • LO SCENARIO PER IL FUTURO

    Il Times sostiene che "la dirigenza del Liverpool avrebbe dovuto contattare Ramy Abbas, agente di Salah, durante il torneo per discutere del deterioramento dei rapporti tra il club e l'icona moderna". Ci sono ancora questioni da risolvere.

    Salah ha firmato un nuovo contratto biennale solo nell'aprile 2025, con 18 mesi ancora da scontare, ma ci sono state voci secondo cui potrebbe essere ceduto nella finestra di mercato estiva, vista la continua attenzione da parte della Saudi Pro League.

    Slot è riluttante a esprimersi su questo argomento. Alla domanda se abbia avuto contatti personali con Salah durante la sua partecipazione alla Coppa d'Africa, ha aggiunto: "Quello che succede tra me e Mo, al telefono o qui, rimane tra noi due. Non credo sia necessario condividere tutte le conversazioni private che ho".

    ANCORA IN PANCHINA?

    Salah, che ha guidato la corsa dell'Egitto alla gloria nella Coppa d'Africa come capitano della sua nazionale, sarà in perfetta forma quando tornerà a giocare con il Liverpool. Tuttavia, non ha più giocato da titolare con i Reds da quando è sceso in campo nella sconfitta per 4-1 in Champions League contro il PSV il 26 novembre.

    Resta da vedere se lo attende un altro periodo in panchina quando tornerà a disposizione di Slot o se gli verrà assegnato un ruolo più importante che gli consentirà di ricostruire i ponti professionali e di onorare un contratto lucrativo che lo porterà a un decennio di servizio ad Anfield.

