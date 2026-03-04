Sal Da Vinci ospite speciale al 'Maradona': canterà "Per sempre sì' nel pre-gara di Napoli-Torino

Ad aprire la giornata numero 28 di Serie A sarà Napoli-Torino, in programma venerdì sera al 'Maradona': oltre ai cinquantamila tifosi attesi sugli spalti, ci sarà anche un ospite speciale ad assistere alla sfida.

Come riportato da 'la Repubblica', Sal Da Vinci ha accettato l'invito di Aurelio De Laurentiis e sarà presente allo stadio: non solo per fare il tifo per gli azzurri, ma anche per ricevere gli applausi del popolo partenopeo a pochi giorni dalla vittoria del Festival di Sanremo.

L'artista si esibirà cantando "Per sempre sì", il brano che ha conquistato la platea sanremese e tutti coloro che hanno deciso di premiarlo tramite il televoto da casa.