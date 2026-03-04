Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sal Da Vinci NapoliGOAL
Vittorio Rotondaro

Sal Da Vinci ospite speciale al 'Maradona': canterà "Per sempre sì' nel pre-gara di Napoli-Torino

Il vincitore del Festival di Sanremo ha accettato l'invito di De Laurentiis: sarà al 'Maradona' per cantare la sua nuova canzone prima di Napoli-Torino.

Pubblicità

Ad aprire la giornata numero 28 di Serie A sarà Napoli-Torino, in programma venerdì sera al 'Maradona': oltre ai cinquantamila tifosi attesi sugli spalti, ci sarà anche un ospite speciale ad assistere alla sfida.

Come riportato da 'la Repubblica', Sal Da Vinci ha accettato l'invito di Aurelio De Laurentiis e sarà presente allo stadio: non solo per fare il tifo per gli azzurri, ma anche per ricevere gli applausi del popolo partenopeo a pochi giorni dalla vittoria del Festival di Sanremo.

L'artista si esibirà cantando "Per sempre sì", il brano che ha conquistato la platea sanremese e tutti coloro che hanno deciso di premiarlo tramite il televoto da casa.

  • PRE-PARTITA CON SAL DA VINCI

    Sal Da Vinci animerà il pre-gara di Napoli-Torino riproponendo la sua "Per sempre sì", trionfatrice a Sanremo davanti ai brani di Sayf e Ditonellapiaga.

    Per tutto il 'Maradona' sarà l'occasione di tributare un lungo applauso all'artista di fede napoletana, figlio del cantante e attore partenopeo Mario Da Vinci, scomparso nel 2015 all'età di 73 anni.

    • Pubblicità

  • CHI È SAL DA VINCI

    Sal Da Vinci è lo pseudonimo di Michael Salvatore Sorrentino, nato a New York il 7 aprile 1969: attualmente è uno degli interpreti più rilevanti della canzone napoletana contemporanea, fama accresciuta ulteriormente dall'ultima vittoria sanremese.

    Sal Da Vinci è un grande tifoso del Napoli e la sua famiglia è legata strettamente al mondo del calcio: suo fratello Francesco ha giocato in Serie C, mentre il genero Salvatore Santoro è un calciatore del Guidonia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Torino crest
Torino
TOR
0