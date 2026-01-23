Saelemaekers recupera per Roma-Milan: le condizioni dell’esterno rossonero in vista della sfida dell’Olimpico

Si giocherà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Milan, uno dei match di cartello proposti dal ventiduesimo turno di campionato.

Una sfida di alta classifica, tra due squadre in serie positiva che andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di restare nella scia dell’Inter capolista e dunque in piena lotta non solo per un piazzamento Champions, ma anche per il titolo.

La compagine rossonera, che è reduce dai due successi consecutivi ottenuti contro Como e Lecce, per l’occasione spera di recuperare colui che sarebbe uno dei grandi ex della gara: Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga sarà a disposizione di Massimiliano Allegri all’Olimpico?