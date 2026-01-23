Pubblicità
Saelemaekers Milan
Leonardo Gualano

Saelemaekers recupera per Roma-Milan: le condizioni dell’esterno rossonero in vista della sfida dell’Olimpico

Il Milan spera nel recupero di Alexis Saelemaekers in vista della sfida con la Roma: le condizioni dell’esterno belga.

Si giocherà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Milan, uno dei match di cartello proposti dal ventiduesimo turno di campionato.

Una sfida di alta classifica, tra due squadre in serie positiva che andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di restare nella scia dell’Inter capolista e dunque in piena lotta non solo per un piazzamento Champions, ma anche per il titolo.

La compagine rossonera, che è reduce dai due successi consecutivi ottenuti contro Como e Lecce, per l’occasione spera di recuperare colui che sarebbe uno dei grandi ex della gara: Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga sarà a disposizione di Massimiliano Allegri all’Olimpico?

  • L’INFORTUNIO DI SAELEMAEKERS

    A mettere in dubbio la presenza di Saelemaekers contro la Roma è stato un infortunio riportato nel corso delle battute finali di Milan-Lecce.

    L’esterno belga, che sin qui è sempre sceso in campo in campionato da titolare, ha riportato un risentimento all’adduttore sinistro.

  • LE CONDIZIONI DI SAELEMAEKERS

    Le condizioni dell’esterno rossonero sono state monitorate nel corso della settimana.

    Saelemaekers, dopo aver svolto per alcuni giorni lavoro personalizzato, è tornato ad unirsi al gruppo nel corso della giornata di venerdì.

  • A DISPOSIZIONE PER LA ROMA?

    L’ottimismo per il pieno recupero di Saelemaekers per la sfida con la Roma sta aumentando con il passare delle ore.

    Il fatto che sia rientrato in gruppo lascia pensare che possa essere tornato abile ed arruolabile, anche se ad oggi restano ancora dei dubbi relativi al suo possibile impiego.

  • TITOLARE IN ROMA-MILAN?

    La presenza in campo dal 1’ di Alexis Saelemaekers è da considerarsi ancora in dubbio.

    Da questo punto di vista, fondamentale sarà il test decisivo di sabato e dunque alla vigilia della sfida con la Roma.

    Nel caso in cui non dovesse riuscire a ritagliarsi un posto nell’undici titolare, a sostituirlo sull’out di destra sarebbe Zachary Athekame.

