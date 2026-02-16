Goal.com
SaelemaekersGetty Images
Nino Caracciolo

Saelemaekers recupera per Milan-Como? Come sta l’esterno belga: le sue condizioni

Assente nelle ultime due gare di campionato del Milan, l’esterno belga punta a tornare a disposizione di Allegri per il recupero di Serie A contro il Como in programma mercoledì sera.

Un jolly da sfruttare al meglio per provare a rimanere in scia dell’Inter capolista e per guadagnare terreno nella corsa al quarto posto.

Mercoledì sera a San Siro il Milan giocherà contro il Como il recupero della ventiquattresima giornata di campionato: una gara che, come detto, mette in palio punti importantissimi per la formazione rossonera.

In vista della gara contro la squadra di Fabregas, il grande interrogativo in casa Milan è legato al recupero di Alexis Saelemaekers: il belga riuscirà a recuperare dall’infortunio e sarà del match? In caso di convocazione, sarà pronto per giocare titolare?

  • ASSENTE NELLE ULTIME DUE

    Sempre titolare e pedina tattica fondamentale nello scacchiere di Allegri, Saelemaekers ha saltato le ultime due gare di campionato contro Bologna e Pisa per il riacutizzarsi di un problema all’adduttore.

  • COME STA SAELEMAEKERS

    Alexis Saelemaekers procede nel suo percorso di recupero dal fastidio all’adduttore che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. L’esterno belga quest’oggi dovrebbe per la prima volta tornare ad allenarsi con il resto dei compagni in gruppo.

  • SAELEMAEKERS TITOLARE CONTRO IL COMO?

    Saelemaekers sta meglio e sembra aver ormai completamente smaltito il suo problema fisico, ma trattandosi di un problema muscolare non verranno presi rischi. Con ogni probabilità Saelemaekers sarà convocato per la gara contro il Como, ma difficilmente Allegri lo schiererà dal primo minuto.

  • CHI GIOCA AL SUO POSTO IN CASO DI FORFAIT?

    Nelle ultime due gare di campionato a sostituire con buoni risultati l’infortunato Saelemaekers è stato Athekame. Lo svizzero ha risposto in maniera positiva alla chiamata di Allegri, fornendo prestazioni importanti (assist per il goal di Loftus-Cheek contro il Pisa) e dimostrando di essere in crescita: contro il Como è ancora una volta lui l’indiziato principale per giocare dal primo minuto.

