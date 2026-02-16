Saelemaekers recupera per Milan-Como? Come sta l’esterno belga: le sue condizioni

Un jolly da sfruttare al meglio per provare a rimanere in scia dell’Inter capolista e per guadagnare terreno nella corsa al quarto posto.

Mercoledì sera a San Siro il Milan giocherà contro il Como il recupero della ventiquattresima giornata di campionato: una gara che, come detto, mette in palio punti importantissimi per la formazione rossonera.

In vista della gara contro la squadra di Fabregas, il grande interrogativo in casa Milan è legato al recupero di Alexis Saelemaekers: il belga riuscirà a recuperare dall’infortunio e sarà del match? In caso di convocazione, sarà pronto per giocare titolare?