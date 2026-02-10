Ryan Reynolds si confida sui "problemi sconcertanti" del Wrexham in un messaggio commovente a Rob Mac nel quinto anniversario della sua acquisizione della squadra.

Reynolds è ora completamente coinvolto, emotivamente e finanziariamente, nel Wrexham. Ha raccontato a The Athletic di aver permesso a una sorprendente avventura sportiva di prendere il sopravvento sulla sua vita: "So di essere un tifoso di calcio e un fan sfegatato del Wrexham perché quando perdiamo sono inconsolabile.

Non sono mai stato così coinvolto nelle vittorie e nelle sconfitte prima d'ora. Devo attraversare l'Atlantico quando sono ancora sveglio e sobrio (dopo una partita) e cercare di elaborare l'intera sconfitta. È un volo di sette ore, ma per qualche motivo ci vogliono 29 ore.

I miei figli ne sono frustrati. Se camminiamo per strada, qualcuno mi chiede di Deadpool e di solito è una conversazione di due o tre secondi, in cui mi limito a dire "Ciao". Se qualcuno parla del Wrexham, mi giro e mi appoggio a un palo della strada. I miei figli dicono: "Oh no!"

Mac e Reynolds hanno cercato sostegno durante tutto il loro regno al Wrexham, perché per loro è importante svolgere un lavoro che significa così tanto per così tante persone nel modo più professionale possibile.

Reynolds ha aggiunto: "Nessuno sopravvive nel mondo dello spettacolo per così tanto tempo come Rob, o almeno quanto me, se si è stronzi con le persone. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda perché entrambi proveniamo da famiglie della classe operaia che non avevano molto. Avevo tre fratelli maggiori, mio padre era un poliziotto (a Vancouver) e, come avete visto nella prima stagione di Welcome To Wrexham, avete davvero capito da dove viene Rob. Questo a volte può darti una spinta, ma può anche allineare i tuoi valori in una certa misura.

"Abbiamo entrambi valori che non devono necessariamente essere identici. Solo che, alla base, doveva esserci almeno una sorta di comprensione del fatto che crescendo a volte ottieni ciò di cui hai bisogno, ma mai ciò che desideri. Questa sembrava essere la norma a Wrexham quando siamo arrivati lì, per quasi tutti. Penso che tutti si sentissero trascurati in quel periodo post-thatcheriano e post-industriale. Non lo definirei mai una distopia, perché lì c'è sempre un fuoco che arde dentro. Ma c'era sicuramente anche tristezza.

"L'identità è la cosa più importante. Quando perdi la tua identità, o senti di non averne una, in un certo senso è come morire. Penso che il club sia simbolico di questo. C'è un Wrexham in ogni stato dell'America. E in ogni provincia del Canada. Certamente in tutta l'Unione Europea. Ci sono Wrexham ovunque.

"Puoi odiare me, puoi odiare Rob. Ma non puoi odiare quella città. Non so come potresti farlo. Come puoi odiare la città di Wrexham? È la città più bella del mondo".