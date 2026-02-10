Getty/GOAL
Ryan Reynolds si confida sui "problemi sconcertanti" del Wrexham in un messaggio commovente a Rob Mac nel quinto anniversario della sua acquisizione della squadra.
Pubblicità
Aumento record registrato sotto la guida dei co-proprietari di Hollywood
Nel 2021 è stata completata una straordinaria acquisizione del Racecourse Ground. In quella fase sono stati elaborati piani ambiziosi per un club che allora militava nella National League, con telecamere documentaristiche invitate a seguire l'evento.
Il successo è stato ottenuto sia dentro che fuori dal campo, con una serie record di tre promozioni consecutive che hanno portato la squadra di Phil Parkinson nella Championship. Nel frattempo, "Welcome to Wrexham" è diventata una produzione vincitrice di un Emmy Award che ha aperto una finestra sul mondo.
Reynolds e Mac hanno speso molto per inseguire il loro sogno, generando entrate extra attraverso accordi commerciali milionari, e sono giustamente orgogliosi di tutto ciò che è stato realizzato nel corso di cinque anni memorabili e ricchi di azione.
Cinque anni di Reynolds & Mac a Wrexham
Reynolds ha scritto in un post sui social media, dopo che Mac lo ha invitato a partecipare a un viaggio speciale: "Cinque anni con questo ragazzo. Abbiamo vissuto insieme alti e bassi, momenti di dolore e di gioia che nessuna sostanza chimica al mondo potrebbe riprodurre. Abbiamo dovuto risolvere problemi complessi senza avere alcuna esperienza precedente.
Ma siamo sempre rimasti uniti e ci siamo sempre sentiti a nostro agio nel dire 'non lo so', che sono le tre parole migliori della lingua inglese e le tre parole migliori che un leader possa dire. Teniamo molto a questo posto. Anche se mi ci è voluto un minuto per capirlo davvero. Non abbiamo salvato una città o una squadra di calcio... abbiamo acceso una luce su una bestia rossa addormentata. Ora è sveglia. E lo siamo anche noi. Completamente svegli. Forza Town, per sempre".
- PubblicitàPubblicità
Reynolds ha investito completamente nel progetto Wrexham
Reynolds è ora completamente coinvolto, emotivamente e finanziariamente, nel Wrexham. Ha raccontato a The Athletic di aver permesso a una sorprendente avventura sportiva di prendere il sopravvento sulla sua vita: "So di essere un tifoso di calcio e un fan sfegatato del Wrexham perché quando perdiamo sono inconsolabile.
Non sono mai stato così coinvolto nelle vittorie e nelle sconfitte prima d'ora. Devo attraversare l'Atlantico quando sono ancora sveglio e sobrio (dopo una partita) e cercare di elaborare l'intera sconfitta. È un volo di sette ore, ma per qualche motivo ci vogliono 29 ore.
I miei figli ne sono frustrati. Se camminiamo per strada, qualcuno mi chiede di Deadpool e di solito è una conversazione di due o tre secondi, in cui mi limito a dire "Ciao". Se qualcuno parla del Wrexham, mi giro e mi appoggio a un palo della strada. I miei figli dicono: "Oh no!"
Mac e Reynolds hanno cercato sostegno durante tutto il loro regno al Wrexham, perché per loro è importante svolgere un lavoro che significa così tanto per così tante persone nel modo più professionale possibile.
Reynolds ha aggiunto: "Nessuno sopravvive nel mondo dello spettacolo per così tanto tempo come Rob, o almeno quanto me, se si è stronzi con le persone. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda perché entrambi proveniamo da famiglie della classe operaia che non avevano molto. Avevo tre fratelli maggiori, mio padre era un poliziotto (a Vancouver) e, come avete visto nella prima stagione di Welcome To Wrexham, avete davvero capito da dove viene Rob. Questo a volte può darti una spinta, ma può anche allineare i tuoi valori in una certa misura.
"Abbiamo entrambi valori che non devono necessariamente essere identici. Solo che, alla base, doveva esserci almeno una sorta di comprensione del fatto che crescendo a volte ottieni ciò di cui hai bisogno, ma mai ciò che desideri. Questa sembrava essere la norma a Wrexham quando siamo arrivati lì, per quasi tutti. Penso che tutti si sentissero trascurati in quel periodo post-thatcheriano e post-industriale. Non lo definirei mai una distopia, perché lì c'è sempre un fuoco che arde dentro. Ma c'era sicuramente anche tristezza.
"L'identità è la cosa più importante. Quando perdi la tua identità, o senti di non averne una, in un certo senso è come morire. Penso che il club sia simbolico di questo. C'è un Wrexham in ogni stato dell'America. E in ogni provincia del Canada. Certamente in tutta l'Unione Europea. Ci sono Wrexham ovunque.
"Puoi odiare me, puoi odiare Rob. Ma non puoi odiare quella città. Non so come potresti farlo. Come puoi odiare la città di Wrexham? È la città più bella del mondo".
- Getty
Play-off: il Wrexham riuscirà a conquistare un posto tra le prime sei?
Il Wrexham occupa attualmente il sesto posto nella classifica del campionato, che sarebbe sufficiente per assicurarsi un posto nei play-off e i biglietti per la lotteria della promozione in Premier League, ma una classifica di seconda fascia molto affollata significa che ha solo cinque punti di vantaggio sullo Swansea, al 15° posto, con ancora 15 partite da giocare.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità