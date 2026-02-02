Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Daniele Rugani Juventus 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Rugani dalla Juventus alla Fiorentina, è ufficiale: cifre e formula del trasferimento

La Fiorentina completa la difesa con Daniele Rugani, prelevato dalla Juventus nelle ultime ore del mercato di gennaio.

Pubblicità

Daniele Rugani, a dispetto di un rinnovo firmato pochi mesi fa, lascia ancora la Juventus.

Il difensore è un nuovo calciatore della Fiorentina, che ne ha ufficializzato l'acquisto consegnando a Paolo Vanoli un rinforzo per il pacchetto arretrato nelle ultime ore del mercato invernale.

Partito Pablo Marì, volato in Arabia, l'innesto scelto dai viola proviene da Madama.

  • RUGANI ALLA FIORENTINA: IL COMUNICATO UFFICIALE

    "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C."

    • Pubblicità

  • IL SALUTO DELLA JUVENTUS

    "Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si dividono nuovamente.

    Dopo il prestito annuale all'Ajax nella scorsa stagione, il difensore classe 1994 si trasferisce a titolo temporaneo alla Fiorentina in vista della seconda parte di questa annata.

    Otto le sue presenze totali in bianconero in questi mesi, tra Champions League e Serie A. Presenze che gli hanno permesso di raggiungere quota 157, posizionandosi al quarto posto nella classifica dei giocatori bianconeri con il maggior numero di match disputati tra quelli attualmente presenti in rosa, alle spalle soltanto di Dusan Vlahovic (162), Weston McKennie e Locatelli (213, per entrambi).

    Bianconero dal 2012, da quando è arrivato in prestito dall'Empoli, Daniele è diventato ufficialmente un giocatore di proprietà della Juventus al termine di quella stagione.

    Oltre 150, come detto, le apparizioni con la nostra maglia in queste oltre dieci stagioni. Stagioni in cui, Rugani, ha vissuto anche diverse esperienze in prestito tra Italia (Empoli e Cagliari), Francia (Rennes) e più recentemente Olanda (Ajax).

    Ora una nuova avventura lo attende.

    Buona fortuna, Dani!"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RUGANI-FIORENTINA: CIFRE E FORMULA

    Rugani è approdato a Firenze a titolo temporaneo oneroso, con 500mila euro corrisposti dai gigliati alla Juve: nel caso in cui la Fiorentina dovesse riuscire a salvarsi, scatterà l'obbligo di riscatto automatico fissato a 2 milioni.

  • AD OTTOBRE IL RINNOVO DI RUGANI CON LA JUVE

    E pensare che la cessione di Rugani giunge a circa 4 mesi dall'annuncio del prolungamento contrattuale, con firma fino al 30 giugno del 2028: era il 20 ottobre, mentre adesso gli scenari risultano ribaltati con presente e potenziale futuro a tinte viola.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Torino crest
Torino
TOR
0