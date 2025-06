Rugani convocato dall'Italia al posto di Gabbia: il difensore del Milan lascia il ritiro azzurro

Norvegia vs Italia

Spalletti perde un altro pezzo in difesa ed è costretto a correre ai ripari: il centrale della Juventus torna in Nazionale dopo 6 anni e mezzo.

Daniele Rugani torna in Nazionale. Alla fine è lui l'elemento convocato da Luciano Spalletti per mettere parzialmente una toppa all'emergenza difensiva venutasi a creare in vista delle sfide contro Norvegia e Moldavia.

Rugani è stato convocato al posto dell'infortunato Matteo Gabbia, che ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa del problema fisico che lo ha colpito nelle scorse ore.

L'articolo prosegue qui sotto

Il difensore della Juventus, di rientro a Torino dopo il prestito all'Ajax, torna così a far parte del gruppo azzurro dopo 6 anni e mezzo: era stato convocato per l'ultima volta da Roberto Mancini alla fine del 2018.