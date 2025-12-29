VIDEO - Siparietto dopo Nottingham Forest-Manchester City: Ruben Dias indica la fidanzata nel Settore Ospiti a Bernardo Silva

Sabato Maya Jama, presentatrice di Love Island, era nella tribuna ospiti del City Ground per vedere il suo compagno, Ruben Dias, guidare la difesa del City nella partita disputata sabato a mezzogiorno. La coppia ha reso pubblica la propria relazione all'inizio dell'anno e Jama è stata spesso presente all'Etihad Stadium per vedere il calciatore portoghese in azione.

Tuttavia, la 31enne ha vissuto un'esperienza completamente "diversa" quando il City è salito brevemente in testa alla classifica della Premier League nel fine settimana. Oltre a pubblicare una foto e un video sul suo account Instagram ufficiale, ha scritto: "È stata un'esperienza completamente diversa essere tra il pubblico in una partita in trasferta".

Dopo la partita, i giocatori del City si sono avvicinati al pubblico per ringraziarlo del sostegno in quella che è stata una partita difficile nelle Midlands. Dias ha individuato Jama tra la folla e l'ha indicata al compagno di squadra e connazionale Bernardo Silva.