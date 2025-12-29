VIDEO - Siparietto dopo Nottingham Forest-Manchester City: Ruben Dias indica la fidanzata nel Settore Ospiti a Bernardo Silva

Il City è salito brevemente in testa alla Premier League dopo la vittoria di sabato contro il Forest, ispirata da Cherki. L'ex giocatore del Lione ha fornito l'assist per il quarto gol in campionato di Tijjani Reijnders dal suo arrivo dal Milan. Il Forest ha pareggiato poco dopo con Omari Hutchinson, che ha segnato il suo primo gol dal suo arrivo al City Ground dall'Ipswich.
Cherki ha poi segnato il gol della vittoria per il City dopo che un calcio d'angolo è stato respinto di testa dal difensore centrale Josko Gvardiol verso il 22enne, che ha superato John Victor con un tiro dalla distanza.
Il vantaggio del City in testa alla classifica della Premier League è durato solo poche ore, poiché l'Arsenal è tornato in vetta con una vittoria per 2-1 sul Brighton, riaprendo un vantaggio di due punti sulla squadra di Pep Guardiola. Martin Odegaard ha segnato il primo gol per i Gunners contro i Seagulls, prima che un autogol di Georginio Rutter raddoppiasse il vantaggio dell'Arsenal.
Diego Gomez ha segnato a metà del secondo tempo, creando un finale teso all'Emirates, ma l'Arsenal ha resistito e si è assicurato la terza vittoria consecutiva in campionato.