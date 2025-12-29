Pubblicità
Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

VIDEO - Siparietto dopo Nottingham Forest-Manchester City: Ruben Dias indica la fidanzata nel Settore Ospiti a Bernardo Silva

Maya Jama, compagna di Ruben Dias, presente nel Settore Ospiti di Nottingham tra i tifosi del City per sostenere il fidanzato: a fine gara, il portoghese la individua e lo fa notare a Bernardo Silva.

Il Manchester City ha conquistato la sesta vittoria consecutiva in campionato sabato pomeriggio, in trasferta contro il Nottingham Forest

Il City è salito momentaneamente in testa alla classifica grazie alla vittoria per 2-1 al City Ground, con Rayan Cherki, acquisto estivo, protagonista assoluto della squadra di Pep Guardiola. 

Cherki ha partecipato direttamente a entrambi i goal del City, segnando un magnifico goal della vittoria che ha scatenato l'euforia nel settore ospiti.

  • F1 Grand Prix of QatarGetty Images Sport

    MAYA JAMA PRESENTE NEL SETTORE OSPITI TRA I TIFOSI DEL CITY

    Sabato Maya Jama, presentatrice di Love Island, era nella tribuna ospiti del City Ground per vedere il suo compagno, Ruben Dias, guidare la difesa del City nella partita disputata sabato a mezzogiorno. La coppia ha reso pubblica la propria relazione all'inizio dell'anno e Jama è stata spesso presente all'Etihad Stadium per vedere il calciatore portoghese in azione.

    Tuttavia, la 31enne ha vissuto un'esperienza completamente "diversa" quando il City è salito brevemente in testa alla classifica della Premier League nel fine settimana. Oltre a pubblicare una foto e un video sul suo account Instagram ufficiale, ha scritto: "È stata un'esperienza completamente diversa essere tra il pubblico in una partita in trasferta".

    Dopo la partita, i giocatori del City si sono avvicinati al pubblico per ringraziarlo del sostegno in quella che è stata una partita difficile nelle Midlands. Dias ha individuato Jama tra la folla e l'ha indicata al compagno di squadra e connazionale Bernardo Silva.

  • "C'È MAYA!"

    Nel video pubblicato da Football On TNT Sports, si vede Dias indicare Jama a Silva con un sorriso sul volto e dire: "C'è Maya!".

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL CITY VINCE TRASCINATO DA CHERKI

    Il City è salito brevemente in testa alla Premier League dopo la vittoria di sabato contro il Forest, ispirata da Cherki. L'ex giocatore del Lione ha fornito l'assist per il quarto gol in campionato di Tijjani Reijnders dal suo arrivo dal Milan. Il Forest ha pareggiato poco dopo con Omari Hutchinson, che ha segnato il suo primo gol dal suo arrivo al City Ground dall'Ipswich.

    Cherki ha poi segnato il gol della vittoria per il City dopo che un calcio d'angolo è stato respinto di testa dal difensore centrale Josko Gvardiol verso il 22enne, che ha superato John Victor con un tiro dalla distanza.

    Il vantaggio del City in testa alla classifica della Premier League è durato solo poche ore, poiché l'Arsenal è tornato in vetta con una vittoria per 2-1 sul Brighton, riaprendo un vantaggio di due punti sulla squadra di Pep Guardiola. Martin Odegaard ha segnato il primo gol per i Gunners contro i Seagulls, prima che un autogol di Georginio Rutter raddoppiasse il vantaggio dell'Arsenal.

    Diego Gomez ha segnato a metà del secondo tempo, creando un finale teso all'Emirates, ma l'Arsenal ha resistito e si è assicurato la terza vittoria consecutiva in campionato.

  • CORSA ALLA PREMIER APPASSIONANTE

    L'Arsenal tornerà in campo a metà settimana, quando ospiterà l'Aston Villa, squadra in grande forma, nel nord di Londra. Il Villa ha rimontato lo svantaggio iniziale e ha battuto il Chelsea per 2-1, riportandosi a tre punti dai Gunners e a uno dal City, grazie alla doppietta di Ollie Watkins, entrato dalla panchina, allo Stamford Bridge.

    Il City, nel frattempo, si recherà allo Stadium of Light per affrontare il Sunderland il giorno di Capodanno, nel tentativo di conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. Resta da vedere se Jama sarà in trasferta a Tyne and Wear per festeggiare il 2026.

