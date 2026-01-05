Pubblicità
Ruben Amorim Manchester United 2024-25
Chris Burton e Richard Martin

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United: il tecnico paga il prezzo più alto per le sue dichiarazioni contro la dirigenza dei Red Devils e gli scarsi risultati

L'avventura di Ruben Amorim al Manchester United si chiude dopo soli quattordici mesi e pochissime soddisfazioni. Il tecnico portoghese paga i risultati ma anche alcune dichiarazioni.

Ruben Amorim è stato licenziato dal Manchester United, ponendo fine al suo periodo di 14 mesi all'Old Trafford. 

La sua permanenza nella panchina dei Red Devils era stata messa in discussione dopo che, in seguito al pareggio contro il Leeds, aveva rivolto parole molto dure alla dirigenza del club. 

Ora ha pagato il prezzo più alto per quel sfogo e per una serie di prestazioni deludenti, accompagnate da risultati non all'altezza ma ormai diventati una triste abitudine al Manchester United.

  • AMORIM AL MANCHESTER UNITED: RECORD NEGATIVO DI VITTORIE

    Amorim ha assunto la guida dello United nel novembre 2024, succedendo a Erik ten Hag, ma è rimasto alla guida della squadra solo per 63 partite. Periodo in cui i Red Devils hanno ottenuto appena 24 vittorie, il che significa che il loro ultimo allenatore se ne va con una percentuale di successi del 38%.

    Lo United ha dichiarato in un breve comunicato sul sito ufficiale del club: "Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha preso a malincuore la decisione che è il momento giusto per un cambiamento. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro".

  Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    LO SFOGO PRIMA DELL'ESONERO

    Amorim è stato sollevato dal suo incarico meno di 24 ore dopo aver messo in discussione il livello di sostegno offerto dal consiglio di amministrazione dello United. Dopo il pareggio per 1-1 all'Elland Road, ha dichiarato ai giornalisti che intendeva portare a termine il suo contratto fino al 2027 prima di lasciare l'incarico:

    "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore. So che il mio nome non è [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel o [Jose] Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. Sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

    Ha poi aggiunto: "Voglio solo dire che sarò il manager di questa squadra, non solo l'allenatore. Sono stato molto chiaro su questo punto e tra 18 mesi tutto finirà e poi tutti andranno avanti. Questo era l'accordo. Questo è il mio lavoro. Non quello di essere un allenatore.

    Se le persone non riescono a gestire Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager, non l'allenatore. In ogni reparto, dal reparto scouting al direttore sportivo, ognuno deve fare il proprio lavoro. Io farò il mio per 18 mesi e poi andremo avanti".

  • I MOTIVI DELL'ESONERO DI AMORIM

    È chiaro che non ci sono state lotte di potere o ultimatum prima della decisione di separarsi da Amorim, dato che il quarantenne ha potuto contare sul pieno sostegno di Sir Jim Ratcliffe e Co durante il suo difficile mandato.

    Lo United ritiene che una rosa giovane e talentuosa rimanga in una posizione ottimale per raggiungere gli obiettivi del club in questa stagione, prendendo una decisione difficile per dare a un gruppo capace e impegnato le migliori possibilità di successo.

    I Red Devils continuano a lavorare strategicamente sull'evoluzione a lungo termine della squadra, avendo investito molto nelle recenti finestre di mercato. Amorim è stato coinvolto in quel processo di reclutamento, con la promessa di ulteriori acquisti in arrivo nel 2026.

    Lo United ritiene di avere un team dirigenziale esperto che consente al club di operare ai massimi livelli. La posizione di allenatore è una parte fondamentale dell'ecosistema dei Red Devils, ma la collaborazione tra tutti i reparti è fondamentale quando si tratta di perseguire i risultati.

  Manchester City v Manchester United - Premier League

    IL PROSSIMO ALLENATORE DEL MANCHESTER UNITED

    Lo United, che occupa il sesto posto nella classifica della Premier League e tornerà in campo mercoledì per la trasferta a Burnley, ha confermato che l'ex centrocampista e attuale allenatore della squadra Under 18 Darren Fletcher assumerà ad interim la guida della prima squadra.

    Lo scozzese è considerato uno dei principali candidati per ottenere il ruolo permanente con i Red Devils, insieme al manager del Crystal Palace Oliver Glasner, all'ex stella dei Red Devils Michael Carrick e all'ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca, recentemente esonerato, tra gli altri favoriti per sostituire Amorim.

