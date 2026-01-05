Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United: il tecnico paga il prezzo più alto per le sue dichiarazioni contro la dirigenza dei Red Devils e gli scarsi risultati

Amorim è stato sollevato dal suo incarico meno di 24 ore dopo aver messo in discussione il livello di sostegno offerto dal consiglio di amministrazione dello United. Dopo il pareggio per 1-1 all'Elland Road, ha dichiarato ai giornalisti che intendeva portare a termine il suo contratto fino al 2027 prima di lasciare l'incarico:

"Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore. So che il mio nome non è [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel o [Jose] Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. Sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

Ha poi aggiunto: "Voglio solo dire che sarò il manager di questa squadra, non solo l'allenatore. Sono stato molto chiaro su questo punto e tra 18 mesi tutto finirà e poi tutti andranno avanti. Questo era l'accordo. Questo è il mio lavoro. Non quello di essere un allenatore.

Se le persone non riescono a gestire Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager, non l'allenatore. In ogni reparto, dal reparto scouting al direttore sportivo, ognuno deve fare il proprio lavoro. Io farò il mio per 18 mesi e poi andremo avanti".