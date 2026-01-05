Ruben Amorim come Enzo Maresca? Il futuro sulla panchina del Manchester United a rischio dopo lo sfogo: "So che non sono Conte"

Amorim ha dichiarato ai giornalisti durante uno sfogo, lasciando intendere che la sua posizione è stata compromessa dai suoi superiori: "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore. So che il mio nome non è [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel o [Jose] Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. Sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

Ha poi aggiunto: "Voglio solo dire che sarò il manager di questa squadra, non solo l'allenatore. Sono stato molto chiaro su questo punto e tra 18 mesi tutto finirà e poi tutti andranno avanti. Questo era l'accordo. Questo è il mio lavoro. Non quello di essere un allenatore.

"Se le persone non riescono a gestire Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager, non l'allenatore. In ogni reparto - il reparto di scouting, il direttore sportivo deve fare il suo lavoro, io farò il mio per 18 mesi e poi andremo avanti".