FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP
Chris Burton

Ruben Amorim come Enzo Maresca? Il futuro sulla panchina del Manchester United a rischio dopo lo sfogo: "So che non sono Conte"

Il futuro di Ruben Amorim come allenatore del Manchester United sembra essere seriamente compromesso. Dopo aver visto Enzo Maresca sollevato dal suo incarico per aver parlato apertamente al Chelsea, Amorim, sotto pressione, ha deciso di rivolgere una sua invettiva ai dirigenti del club.

Chissà se Ruben Amorim seguirà le stesse orme di Enzo Maresca, che si è appena separato dal Chelsea dopo quanto successo e la rottura tra le parti. Il rischio c'è visto che l'allenatore del Manchester United nei giorni scorsi si è sfogato mandando messaggi anche al suo club.

Amorim in particolare ha sottolineato come non sia solo un allenatore ma il manager della squadra e quindi chiede più considerazione da parte di tutti. Intanto però in campo le cose non vanno tanto meglio e l'insieme dei due aspetti può portare all'addio. 

  • AMORIM FA ARRABBIARE IL CLUB

    Amorim, che ha lottato per ottenere risultati  durante il suo mandato come allenatore dei Red Devils, ha tenuto una conferenza stampa esplosiva dopo aver visto lo United pareggiare 1-1 contro i vecchi avversari del Leeds all'Elland Road.

    Ha affermato di meritare più potere e autorità di quelli che gli sono attualmente concessi e ha rivelato che intende lasciare Old Trafford alla scadenza del suo contratto, indipendentemente da ciò che accadrà da qui al 2027, data di scadenza dell'accordo. Secondo talkSPORT, tali commenti non sono stati accolti bene dal consiglio di amministrazione dello United.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    LO SFOGO DI AMORIM

    Amorim ha dichiarato ai giornalisti durante uno sfogo, lasciando intendere che la sua posizione è stata compromessa dai suoi superiori: "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore. So che il mio nome non è [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel o [Jose] Mourinho, ma sono il manager del Manchester United. Sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

    Ha poi aggiunto: "Voglio solo dire che sarò il manager di questa squadra, non solo l'allenatore. Sono stato molto chiaro su questo punto e tra 18 mesi tutto finirà e poi tutti andranno avanti. Questo era l'accordo. Questo è il mio lavoro. Non quello di essere un allenatore.

    "Se le persone non riescono a gestire Gary Neville e le critiche su tutto, dobbiamo cambiare il club. Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager, non l'allenatore. In ogni reparto - il reparto di scouting, il direttore sportivo deve fare il suo lavoro, io farò il mio per 18 mesi e poi andremo avanti".

  • LA FRATTURA TRA AMORIM E IL DS

    Secondo talkSPORT, "il rapporto incrinato tra Amorim e il direttore sportivo Jason Wilcox è considerato da fonti vicine allo United come un fattore che rende incerta la sua posizione a lungo termine". Si dice che la tensione nel campo dei Red Devils sia arrivata al culmine dopo che la società ha esortato Amorim a essere "più flessibile dal punto di vista tattico" nel suo approccio, con il sistema 3-4-3 che ha attirato molte critiche.

    Il futuro di Amorim e la sua volontà di portare a termine il contratto sono ora in dubbio. Il rapporto prosegue affermando che: "Se si arriverà a una lotta di potere tra Amorim e Wilcox, l'amministratore delegato Omar Berrada dovrebbe sostenere quest'ultimo".

  • Ruben Amorim Manchester UnitedGetty

    PROMESSE NON MANTENUTE

    Amorim, che ha ereditato le redini dell'Old Trafford nel novembre 2024, sarebbe dell'opinione che le promesse di trasferimento siano state infrante, con un gennaio tranquillo ora in programma per lo United.

    Il loro allenatore sperava di ingaggiare un attaccante affidabile della Premier League nell'estate del 2025, come la stella dell'Aston Villa Ollie Watkins, ma gli è stato invece consegnato lo sloveno Benjamin Sesko per 74 milioni di sterline (99 milioni di dollari).

    Amorim voleva anche che i Red Devils cercassero di acquistare l'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo, che ha una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (87 milioni di dollari) nel suo contratto, ma il calciatore della nazionale ghanese sembra ora destinato a passare alla rivale Manchester City.

  • AMORIM ESONERATO? LO SCENARIO

    Il co-proprietario dello United Sir Jim Ratcliffe ha dichiarato in passato che Amorim dovrebbe ottenere il suo contratto triennale completo per dimostrare il suo valore e riportare lo United, che la scorsa stagione non è riuscito a qualificarsi per le competizioni europee, sulla strada giusta.

    Ora si dice che "nella sala del consiglio di Old Trafford ci siano delle riserve sul portoghese". Ha collezionato solo 24 vittorie in 63 partite alla guida della squadra, con 21 sconfitte subite nel corso del suo mandato.

    Il Chelsea ha dimostrato, quando ha deciso di separarsi da Maresca dopo averlo visto parlare contro il club, che la pazienza può esaurirsi rapidamente quando si tratta di incarichi di rilievo nella Premier League. È possibile che lo United decida di avviare una nuova ricerca di un allenatore, con Amorim ormai con i giorni contati, dato che i Red Devils sono al sesto posto in classifica e rischiano di precipitare nella parte bassa della classifica se non riusciranno a stabilizzare la situazione dentro e fuori dal campo.

