Rrahmani-Wesley, il rigore di Napoli-Roma raccontato da Bordocam

Due infortuni in una sola azione, con entrambi i calciatori protagonisti.

È successo domenica sera al Maradona, dove Napoli-Roma ha consegnato il rigore del provvisorio 1-2 realizzato da Malen e causato da un fallo di Amir Rrahmani su Wesley lanciato a rete.

Bordocam, il format offerto da DAZN, entra nei meandri del frame che ha prodotto il penalty in favore dei giallorossi, svelando attimi e retroscena che hanno portato alla decisione dell'arbitro Colombo e ai guai fisici di kosovaro e brasiliano.