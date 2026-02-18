Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rrahmani Wesley rigore Napoli Roma 15022026DAZN
Claudio D'Amato

Rrahmani-Wesley, il rigore di Napoli-Roma raccontato da Bordocam

DAZN, in Bordocam, svela i particolari dell'azione che ha portato al penalty dell'1-2 giallorosso: la smorfia di Rrahmani dimostra che il kosovaro frana sul brasiliano perché vittima dell'infortunio muscolare.

Pubblicità

Due infortuni in una sola azione, con entrambi i calciatori protagonisti.

È successo domenica sera al Maradona, dove Napoli-Roma ha consegnato il rigore del provvisorio 1-2 realizzato da Malen e causato da un fallo di Amir Rrahmani su Wesley lanciato a rete.

Bordocam, il format offerto da DAZN, entra nei meandri del frame che ha prodotto il penalty in favore dei giallorossi, svelando attimi e retroscena che hanno portato alla decisione dell'arbitro Colombo e ai guai fisici di kosovaro e brasiliano.

  • "ATTENTO!": CONTE AVEVA PREVISTO TUTTO

    Al 68' Conte nota i difetti in uscita della difesa azzurra, con Rrahmani in ritardo su Malen a centrocampo che imbuca un pallone in profondità per Wesley, involatosi tutto solo davanti a Milinkovic-Savic: "Attento!", urla l'allenatore salentino al proprio centrale, ma ormai la frittata è fatta. Il difensore frana sull'esterno, è rigore.

    • Pubblicità

  • RRAHMANI COMMETTE FALLO PERCHÉ SI FA MALE

    Come si evince dal frame immortalato da Bordocam, la smorfia di Rrahmani pochi istanti prima che crollasse su Wesley dimostra come il fallo l'abbia commesso a causa dell'infortunio muscolare patito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GASPERINI: "SE NON È ROSSO QUESTO…"

    Cristante vede il colore del cartellino e stupito chiede a Colombo: "Giallo?", mentre Gasperini rincara la dose dalla panchina: "Se non è rosso questo, cos'è rosso?". E ancora: "Se non è rosso questo è finita, cioè facciamo altre riunioni e mi spiegate cos'è rosso".

  • SOULÉ? EL AYNAOUI? NO, BATTE MALEN

    Nel mezzo un curioso siparietto: Soulé si prende la palla per battere, sul dischetto parallelamente si porta El Aynaoui, ma Gasp ferma tutto: cenno eloquente con la mano, con annesso ordine di far battere a Malen.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RRAHMANI E WESLEY SOSTITUITI

    L'incredibile 'moment' di Napoli-Roma vede il sipario calato dalle sostituzioni di Rrahmani (i cui esami hanno svelato aver riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale sinistro) e Wesley (semplice trauma contusivo alla caviglia sinistra), assistiti dai rispettivi staff medici e costretti ad arrendersi.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0