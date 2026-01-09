Pubblicità
La scarsa disciplina del Chelsea, il problema Cole Palmer e i sei grandi compiti che attendono Rosenior a Londra

Liam Rosenior era destinato a un battesimo del fuoco quando è stato nominato sostituto di Enzo Maresca al Chelsea, data la sua totale mancanza di esperienza nella Premier League, per non parlare di uno dei club d'élite della divisione. Ma anche così, il compito che lo attende non è invidiabile, dato che arriva in un ufficio a Cobham pieno zeppo di lavoro. La stagione dei Blues sembra essere sul filo del rasoio mentre il nuovo allenatore prende le redini della squadra.

Il 41enne inglese inizierà a lavorare sul serio sabato sera, quando il Chelsea attraverserà Londra per affrontare il Charlton nel terzo turno della FA Cup, ma in realtà sembra solo un riscaldamento in vista di ciò che verrà, anche se certamente non può permettersi un passo falso iniziale.

Rosenior ha assistito alla caduta della sua nuova squadra all'ottavo posto in classifica dopo la sconfitta di mercoledì contro i rivali del Fulham, e ora si trova a pari distanza dal Tottenham, quattordicesimo, e dal Liverpool, quarto. Nel frattempo, il suo posto negli ottavi di finale della Champions League è tutt'altro che garantito e ci sono molte partite da giocare.

Sebbene il Chelsea non sia necessariamente nella peggiore delle forme, il nuovo allenatore arriva in un momento di grande pressione e eredita una serie di problemi di lunga data e più recenti che dovrà affrontare se vuole avere qualche possibilità di smentire i suoi detrattori e avere successo a Stamford Bridge.

    Disciplina, disciplina, disciplina

    Se Rosenior non aveva già messo in guardia sui problemi disciplinari del Chelsea quando è stato nominato allenatore del Chelsea martedì, questi sarebbero stati messi in evidenza quando ha guardato la sua nuova squadra dagli spalti del Craven Cottage la sera seguente.

    Erano passati solo 22 minuti quando Marc Cucurella, uno dei giocatori più esperti dei Blues in questo periodo, è stato sorpreso da un lancio lungo, non è riuscito a superare in forza il leggero attaccante del Fulham Harry Wilson e poi lo ha palesemente trattenuto come ultimo uomo. Questo ha fatto guadagnare al nazionale spagnolo il settimo cartellino rosso della stagione per il Chelsea, otto se si include l'espulsione dell'ex allenatore Maresca contro il Liverpool.

    Il predecessore di Rosenior ha sempre negato apertamente che i suoi giocatori avessero problemi di disciplina - con i cartellini gialli inutili che rappresentano un grave problema - e l'interim Calum McFarlane ha seguito l'esempio, nonostante l'espulsione di Cucurella abbia contribuito alla pesante sconfitta nel derby di Londra ovest. 

    Sarà interessante vedere se il nuovo acquisto adotterà lo stesso atteggiamento in pubblico, ma dietro le quinte bisogna fare qualcosa per il comportamento e il giudizio della squadra in campo.

    Disagi domestici

    Sebbene mercoledì sera abbia portato un'altra sconfitta in trasferta, è la forma casalinga del Chelsea in questa stagione a destare maggiore preoccupazione. I Blues hanno vinto solo quattro delle dieci partite disputate allo Stamford Bridge finora nella stagione 2025-26, perdendo punti proprio in casa contro il Bournemouth nell'ultima partita di Maresca, che ha fatto seguito alla sconfitta casalinga contro l'Aston Villa.

    Questo risultato li colloca al 13° posto nella classifica casalinga della Premier League, il che chiaramente non è abbastanza buono. Lo Stamford Bridge era un tempo una fortezza inespugnabile per il Chelsea, ma sono ormai lontani i tempi in cui José Mourinho ha reso lo stadio una roccaforte durante i suoi due mandati in panchina, con 60 e poi 77 partite casalinghe senza sconfitte.

    Ma il problema coinvolge tanto i tifosi quanto i giocatori; a causa delle difficoltà incontrate negli anni successivi all'acquisizione da parte di Boehly-Clearlake e della percezione di una cattiva gestione del club, l'atmosfera allo Stamford Bridge può diventare rapidamente ostile se le cose non vanno bene per il Chelsea. 

    I gemiti collettivi e le esplosioni di frustrazione dagli spalti minano visibilmente la fiducia dei giocatori in campo, con la giovane squadra che indubbiamente trova difficile reagire di fronte alle critiche rumorose dei propri tifosi.

    Il compito di Rosenior è quindi duplice: deve trovare il modo di conquistare rapidamente il favore di una tifoseria stanca e instabile, oltre a far sì che gli avversari tornino a temere le trasferte al Bridge migliorando le prestazioni e i risultati.

    Il problema Palmer

    Ovviamente, nel periodo di rodaggio, il nuovo allenatore avrà bisogno che i suoi migliori giocatori diano il massimo, ma arriva in un momento in cui alcuni dei nomi di spicco a sua disposizione non stanno dando il meglio.

    Mentre il centrocampista difensivo Moises Caicedo sembra un po' fuori forma, avendo subito due squalifiche a causa di una serie di cartellini ricevuti di recente, l'attaccante Cole Palmer è ben lontano dal suo meglio in campo da quando è tornato da un fastidioso problema all'inguine e da una successiva frattura al dito del piede.

    Non c'è dubbio che gli infortuni abbiano giocato un ruolo significativo in quella che è già stata una stagione altalenante per Palmer, che a dicembre ha ammesso di essere ancora "lontano" dalla piena forma, ma dopo sette partite dal suo ritorno, l'assenza del suo solito impatto è stata preoccupante, anche se ha segnato contro Everton e Bournemouth e ha mostrato alcuni lampi della sua classe.

    Rosenior avrà il compito di riportare il suo uomo chiave al livello di qualità costante che ha convinto molti tifosi del Chelsea e gli addetti ai lavori che il 23enne è uno dei migliori giocatori della Premier League.

    Fai valere il possesso palla

    Un Palmer in forma aiuterebbe sicuramente in questo senso: trasformare il possesso palla in occasioni concrete e gol. Il Chelsea ha sviluppato la brutta abitudine di non riuscire a vincere le partite nonostante il dominio del pallone negli ultimi tempi, compreso il pareggio con il Bournemouth che ha segnato la fine del regno di Maresca e la sconfitta in casa contro l'Aston Villa, mentre ha perso anche contro le neopromosse Sunderland e Leeds.

    In confronto, ha ottenuto risultati stranamente migliori nelle partite in cui l'avversario ha avuto il predominio del possesso palla, ma questo rappresenta un problema per un allenatore che preferisce uno stile di gioco basato sul possesso palla come Rosenior. Deve trovare un modo per sbloccare le difese ostinate e assicurarsi che i passaggi abbiano un senso.

    Ancora una volta, questo metterà sotto i riflettori giocatori creativi come Palmer e Joao Pedro, così come gli esterni, che hanno il compito di scendere lungo le fasce di un blocco basso per aprirlo. Qualcosa dovrà cambiare: o Rosenior si adatta ad avere meno possesso palla, o i suoi giocatori trovano un modo per sfondare la difesa avversaria.

    Far svoltare Garnacho

    Uno di questi esterni che finora non è riuscito a dare il meglio di sé da quando è arrivato a Stamford Bridge è Alejandro Garnacho, considerato un acquisto astuto quando il Chelsea ha approfittato del suo esilio al Manchester United per ingaggiarlo in estate per soli 40 milioni di sterline, ben al di sotto del valore di mercato, nonostante la squadra disponga di numerose opzioni sulle fasce.

    Tuttavia, mentre l'argentino ha dimostrato le sue capacità in momenti fugaci, abbiamo visto soprattutto la versione di Garnacho che non è riuscita a convincere l'ex allenatore dello United Ruben Amorim che fosse degno di un posto nei suoi piani a lungo termine, spesso scomparendo e non riuscendo a cogliere le occasioni quando gli si presentavano. Nel frattempo, le sue distrazioni in fase difensiva sul secondo palo sono costate care alla sua squadra nei pareggi con il Brentford e, più recentemente, con il Bournemouth.

    Il 21enne è stato quindi lasciato in panchina nelle ultime due partite di Maresca alla guida della squadra, e sarà interessante vedere quali piani ha Rosenior per lui ora che ha preso le redini. L'inglese ha la reputazione di saper far crescere i giovani giocatori, e la dirigenza del club vorrà che lui ottenga il meglio da Garnacho il prima possibile, dato il loro ingente investimento e la fiducia riposta in qualcuno che era un problema all'Old Trafford.

    Mantienere il vantaggio

    Un altro problema ricorrente per il Chelsea in questa stagione è stato quello di mantenere il vantaggio una volta conquistato, una tendenza che Rosenior dovrà invertire se vuole avere qualche possibilità di successo a Stamford Bridge, vista la notevole attenzione che dovrà già affrontare a causa della sua inesperienza.

    Tra tutte le 20 squadre della Premier League, solo il Bournemouth ha perso più punti del Chelsea (13) da posizioni di vantaggio nel 2025-26, il che riflette quanto possano essere vulnerabili i londinesi anche quando sono in vantaggio e denota la loro inesperienza complessiva come gruppo, poiché mancano del know-how necessario per portare a termine il lavoro.

    Il Chelsea ha perso il controllo delle partite troppo spesso in questa stagione, il che è probabilmente uno dei motivi principali per cui Maresca ha perso il posto, dato che la squadra non era necessariamente nella peggiore forma complessiva: la partita contro l'Aston Villa ne è stato un esempio lampante, poiché i Blues sono riusciti in qualche modo a subire una sconfitta nonostante avessero dominato gran parte dell'incontro. È tutta una questione di costanza, e la troveranno solo se riusciranno a mantenere le loro prestazioni migliori e a conquistare i tre punti.

