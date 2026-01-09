La scarsa disciplina del Chelsea, il problema Cole Palmer e i sei grandi compiti che attendono Rosenior a Londra

Il 41enne inglese inizierà a lavorare sul serio sabato sera, quando il Chelsea attraverserà Londra per affrontare il Charlton nel terzo turno della FA Cup, ma in realtà sembra solo un riscaldamento in vista di ciò che verrà, anche se certamente non può permettersi un passo falso iniziale.

Rosenior ha assistito alla caduta della sua nuova squadra all'ottavo posto in classifica dopo la sconfitta di mercoledì contro i rivali del Fulham, e ora si trova a pari distanza dal Tottenham, quattordicesimo, e dal Liverpool, quarto. Nel frattempo, il suo posto negli ottavi di finale della Champions League è tutt'altro che garantito e ci sono molte partite da giocare.

Sebbene il Chelsea non sia necessariamente nella peggiore delle forme, il nuovo allenatore arriva in un momento di grande pressione e eredita una serie di problemi di lunga data e più recenti che dovrà affrontare se vuole avere qualche possibilità di smentire i suoi detrattori e avere successo a Stamford Bridge.